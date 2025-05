Meteo, è allerta su mezza Italia: scuole chiuse, ecco dove

L’Italia è attualmente interessata da una significativa ondata di maltempo che coinvolge diverse regioni, tra cui Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Le condizioni meteorologiche avverse includono temporali intensi, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti, che hanno portato le autorità a emettere allerte meteo di vari livelli. (Continua…)

Meteo, è allerta su mezza Italia

In particolare, la Toscana è sotto allerta arancione per temporali e piogge fino a martedì 6 maggio, con previsioni di forti rovesci e venti sostenuti. Anche l’Emilia-Romagna e il Lazio sono interessate da condizioni meteorologiche avverse, con allerte gialle e arancioni emesse per temporali e piogge intense. (Continua…)

Previsioni dettagliate e impatti sul territorio

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo persisterà nei prossimi giorni, con temporali e piogge diffuse su gran parte del territorio italiano.

In Toscana , sono attesi forti rovesci e venti sostenuti , con temperature che si manterranno intorno ai 20°C .

, sono attesi e , con temperature che si manterranno intorno ai . In Emilia-Romagna , si prevedono rovesci e temporali , con temperature comprese tra i 21°C e i 24°C .

, si prevedono , con temperature comprese tra i e i . Nel Lazio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da temporali e piogge, con temperature che oscilleranno tra i 22°C e i 24°C.

Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire le indicazioni fornite dai servizi di protezione civile. In particolare, si consiglia:

Di evitare spostamenti non necessari;

Di adottare misure di precauzione per prevenire danni causati da allagamenti , frane o caduta di alberi ;

, o ; Di consultare le previsioni aggiornate e i canali ufficiali.

Le autorità locali, inoltre, stanno monitorando attentamente la situazione e hanno adottato misure preventive per garantire la sicurezza della popolazione, tra cui la chiusura delle scuole in alcune aree particolarmente colpite.