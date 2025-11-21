Scuolabus scivola nella neve in Italia, decine di studenti a bordo: soccorsi sul posto – Un autobus scolastico con a bordo circa quaranta studenti è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente lungo la strada provinciale 27 a Rosolo di Serina, in provincia di Bergamo. Il mezzo, appartenente alla linea Arriva, durante il tragitto verso la scuola ha perso aderenza a causa della neve, rischiando di precipitare in una scarpata.

Intervento dei soccorsi e strada chiusa al traffico

Il veicolo, pur essendo dotato di gomme invernali, ha incontrato difficoltà in una curva, scivolando sulla carreggiata coperta dalla neve e fermandosi a pochi metri dal bordo della strada. Nessuno degli studenti è rimasto ferito, ma lo spavento tra i passeggeri è stato notevole. L’autista ha dimostrato grande prontezza, riuscendo a stabilizzare l’autobus e ad arrestare la corsa prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo bloccato.

La strada provinciale 27 è stata chiusa

A seguito dell’incidente, la strada provinciale 27 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. Gli studenti sono stati costretti a raggiungere le proprie abitazioni a piedi. Le vie alternative, come quelle che attraversano Bagnella e Costa Serina, si sono rivelate difficili da percorrere senza catene da neve, aumentando i disagi per chi doveva spostarsi.

