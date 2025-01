Scuolabus sbanda e finisce fuori strada: decine di feriti e una vittima

Uno scuolabus è finito fuori strada dopo una sbandata. Il sinistro ha causato decine di feriti e purtroppo anche una vittima. Si tratta di una studentessa di 15 anni, morta a causa delle ferite riportate nel grave incidente. Degli altri feriti, invece, nessuno per fortuna è in pericolo di vita, come riportato dai media locali. È stata aperta un’indagine per chiarire la dinamica del sinistro. (Continua…)

Un grave incidente ha visto coinvolto uno scuolabus con a bordo circa una quarantina di persone. Il veicolo ha sbandato, per motivi ancora da accertare, ed è finito fuori strada. L'incidente ha causato la morte di una studentessa di 15 anni, che frequentava la scuola superiore, mentre altra quaranta persone sono rimaste ferite, tra cui almeno trentuno studenti. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita, come riportato dai media locali.