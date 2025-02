Scossa di terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

Una scossa di terremoto si è verificata alle 00.51 di oggi, giovedì 27 febbraio, nel nostro paese. Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato di magnitudo 2.8 ed è stato registrato ad una profondità di 8 km nel suolo. La scossa per fortuna è stata abbastanza lieve e per fortuna non si segnalano danni a cose o persone, almeno per il momento. (Continua…)

Scossa di terremoto nella notte

