Scopri il pronostico di Genoa-Empoli in Serie A

Genoa e Empoli si preparano a sfidarsi in una partita di Serie A che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Entrambe le squadre hanno vissuto momenti significativi nelle ultime settimane. Da una parte, il Genoa cerca di consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica grazie a una difesa solida e un attacco prolifico. Dall’altra, l’Empoli arriva con l’obiettivo di risalire la china dopo qualche battuta d’arresto in campionato, ma con il morale alto per l’impresa in Coppa Italia contro la Juventus.

Statistiche e tendenze del Genoa al Ferraris

Il cuore della sfida tra Genoa ed Empoli si gioca al Luigi Ferraris domenica 2 marzo alle 15, dove i padroni di casa vantano un ruolino di marcia impressionante. Sotto la guida di Patrick Vieira, il Genoa ha raggiunto tre clean sheet consecutivi in casa, un traguardo che non si vedeva dal 2016. La squadra, imbattuta da 10 gare contro l’Empoli, conta su Andrea Pinamonti, un ex che ha già dimostrato di sapere come fare male ai toscani con 13 reti nella stagione 2021-22.

L’Empoli, pur galvanizzato dalla recente vittoria in Coppa Italia, deve affrontare un trend negativo in campionato: 14 gol subiti nelle ultime 4 partite. La presenza di Ismajli in difesa e l’attacco guidato da Esposito, a caccia di un record personale, sono tra le poche certezze della squadra di D’Aversa. Le statistiche recenti non sorridono ai toscani, con il peggior rendimento difensivo nei top 5 campionati europei da dicembre.

Le quotazioni degli scommettitori vedono il Genoa favorito con una quota di 1.91 per la vittoria, mentre il successo dell’Empoli è quotato a 4.75. Interessante l’Over 2.5, dato a 2.40, considerando la propensione offensiva dei toscani in trasferta.

In sintesi, questo incontro potrebbe offrire una grande occasione per il Genoa di confermare la sua solidità difensiva e la sua efficienza offensiva. Tuttavia, l’Empoli potrebbe sorprendere grazie all’entusiasmo generato dall’ultima vittoria in Coppa Italia. Le quote suggeriscono un risultato a favore del Genoa, ma l’imprevedibilità del calcio rende ogni pronostico avvincente.

