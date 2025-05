Home | Scontro tra tir in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche

Scontro tra tir in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche – La mattinata sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione nord, è cominciata con disagi e traffico intenso a causa di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 8.15. A rimanere coinvolti sono stati due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato disperdendo il proprio carico sulla carreggiata. L’episodio ha provocato rallentamenti e code che hanno superato i nove chilometri, causando notevoli disagi agli automobilisti diretti verso Milano.

Dinamica dell’incidente e interventi

Secondo le prime ricostruzioni fornite da Autostrade per l’Italia, l’incidente è avvenuto al km 157, tra Modena Sud e il bivio con la A22, in direzione nord. Uno dei mezzi pesanti, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato, spargendo materiale sulla carreggiata che ha reso necessario interrompere il traffico su una delle corsie per consentire la pulizia e le operazioni di messa in sicurezza. Al momento il traffico transita quindi su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari per eventuali feriti, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, impegnati a gestire la situazione e a garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti. Fortunatamente non sono stati segnalati gravi feriti, ma le operazioni di rimozione del mezzo ribaltato e di pulizia della carreggiata stanno richiedendo diverse ore.

Disagi e code anche in direzione opposta

Non solo la direzione Milano sta risentendo pesantemente dell’incidente: anche in direzione sud, ovvero verso Napoli, si sono formate code a causa dell’effetto “curiosità” degli automobilisti, che rallentano per osservare quanto accaduto. Questo fenomeno, purtroppo frequente in casi simili, contribuisce a creare ulteriori congestioni e a complicare il deflusso del traffico.

