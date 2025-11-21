Sci, terribile incidente alla campionessa: carriera a rischio

Un altro incidente gravissimo ha funestato il mondo dello sci, colpendo una campionessa fra le più forti e amate dell’intero circuito. Un evento che riaccende i riflettori sulla pericolosità di certe discese per le atlete e apre una discussione su materiali, piste e programmazione.

Una caduta violentissima in allenamento mette in serio dubbio la presenza di Lara Gut-Behrami ai Giochi di Milano-Cortina e, peggio ancora, il prosieguo della sua carriera. L’incidente è avvenuto a Copper Mountain, negli Stati Uniti, durante una sessione di preparazione.

Swiss-Ski ha fatto sapere che la sciatrice rientrerà in Svizzera il prima possibile per esami approfonditi. Intanto, il quotidiano elvetico Blick ipotizza una rottura del legamento crociato, possibili danni al menisco sinistro e una commozione cerebrale. Un quadro che, se confermato, rischia di chiudere in anticipo la stagione, e forse anche la carriera.

La 34enne aveva iniziato la stagione 2025-26 mandando segnali incoraggianti. Nel gigante inaugurale di Sölden, il 25 ottobre, era salita sul podio conquistando il risultato numero 101 della sua carriera, eguagliando il record nazionale di Vreni Schneider.

Il colpo subito negli Stati Uniti rischia ora di cancellare tutto. In caso di crociato rotto, i tempi di recupero non le permetterebbero di presentarsi a febbraio ai Giochi invernali di Milano-Cortina, appuntamento che avrebbe dovuto segnare con ogni probabilità la sua ultima grande vetrina nello sci agonistico.

La comunità dello sci attende gli esiti degli accertamenti, ma la preoccupazione è palpabile: il futuro di una delle figure più importanti degli sport sulla neve svizzeri è improvvisamente appeso a un filo.

