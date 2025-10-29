Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto ciò che c’è da sapere su date, sedi e dirette TV

Dal 4 febbraio 2026 prenderanno ufficialmente il via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’evento a Cinque Cerchi torna in Italia a vent’anni di distanza da Torino 2006, edizione che regalò alla spedizione azzurra ben 11 medaglie (cinque d’oro e sei di bronzo).

In programma 16 sport e 116 eventi da medaglia, distribuiti in quattro aree geografiche: Cortina, Milano, Val di Fiemme e Valtellina. Sarà un evento di portata mondiale, interamente trasmesso dai canali del gruppo Warner Bros. Discovery.

La cerimonia di apertura a San Siro

Sebbene le gare prenderanno il via già dal 4 febbraio, la cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. L’orario ufficiale non è ancora stato comunicato, ma si prevede un grande spettacolo, accompagnato da eventi simbolici e celebrazioni in tutto il territorio olimpico.

Lo stadio intitolato a Giuseppe Meazza sarà il cuore pulsante dell’avvio dei Giochi, ma lo spirito olimpico si diffonderà anche nelle altre sedi, con iniziative che coinvolgeranno il pubblico e gli atleti in tutta Italia.

La prima medaglia in palio

Il primo titolo olimpico di Milano-Cortina 2026 sarà assegnato sabato 7 febbraio alle 11:30, con la discesa libera maschile di sci alpino.

Una delle gare più iconiche dei Giochi, che in passato ha incoronato leggende come lo svizzero Beat Feuz (oro a Pechino 2022) e l’austriaco Franz Klammer, trionfatore a Innsbruck 1976.

L’Italia punta a tornare sul podio dodici anni dopo l’argento di Christof Innerhofer a Soči 2014.

Tutte le sedi olimpiche

Gli eventi dei Giochi Invernali saranno ospitati in quattro cluster principali, ciascuno dedicato a discipline specifiche:

Milano : cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio , pattinaggio di velocità , pattinaggio di figura e short track .

: cerimonie di apertura e chiusura, , , e . Valtellina : sede di sci freestyle e snowboard (a Livigno ), sci alpinismo e sci alpino maschile (sulla celebre pista Stelvio ).

: sede di e (a ), e (sulla celebre pista ). Cortina d’Ampezzo : ospiterà curling , bob , slittino , skeleton , sci alpino femminile (sulle Tofane ) e biathlon (ad Anterselva ).

: ospiterà , , , , (sulle ) e (ad ). Val di Fiemme: teatro delle gare di salto con gli sci (a Predazzo) e sci di fondo (a Tesero).

Dove vedere Milano-Cortina 2026 in TV e streaming

Le Olimpiadi Invernali 2026 saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport, con la copertura disponibile anche su DAZN, TimVision, Amazon Prime Video Channels e discovery+.

Gli appassionati potranno quindi seguire tutte le gare, giorno per giorno, attraverso le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti esclusivi dell’evento.

