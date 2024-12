Schianto tra bus e auto, è strage: almeno 15 morti

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 dicembre 2024. Il bilancio è drammatico: ci sono almeno 15 morti e diverse persone sono rimaste ferite, una vera e propria strage. Lo schianto è avvenuto tra un autobus e un’automobile Suzuki, che viaggiava in direzione opposta. (Continua…)

Schianto tra bus e auto: 15 morti

Un terribile incidente avrebbe causato la morte di 15 persone e molte altre sono rimaste ferite. Un bus con diversi passeggeri a bordo avrebbe perso i freni in una curva pericolosa e durante la discesa il mezzo avrebbe colpito diversi veicoli, tra cui un piccolo Suzuki rosso, causando la morte del conducente, identificato poi come un medico. L’auto stava viaggiando in direzione opposta al bus. L’impatto ha provocato il ribaltamento del bus con conseguenze molto gravi per alcuni passeggeri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)