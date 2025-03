Schianto tra autobus con 44 bambini e un tir: ci sono feriti. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina di venerdì 7 marzo 2025 sull’autostrada A4, Torino-Venezia. Il dramma è avvenuto nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, nei pressi di Milano e ha visti coinvolti due mezzi. Un autobus che trasportava una scolaresca di Ivrea avrebbe tamponato un mezzo pesante finendo contro il guard-rail. Ci sono feriti di cui uno in gravi condizioni. Vediamo i dettagli dell’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente in A4, bus con una scolaresca tampona un tir

L’incidente è avvenuto verso le ore 10 di stamattina, quando un autobus con a bordo una scolaresca ha improvvisamente impattato con il tir che la precedeva. Il bus trasportava 44 bambini di una classe elementare di Ivrea, accompagnati da cinque insegnanti a bordo, tutti diretti in gita a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. Tuttavia, all’altezza dell’uscita di Cormano dell’autostrada A4, il pullmino avrebbe tamponato violentemente un camion finendo la sua corsa contro il guard-rail. Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i mezzi di soccorso. Venuta a conoscenza della drammaticità dell’evento, anche la dirigente scolastica, Cira Vicedomini, è partita immediatamente da Ivrea per recarsi sul luogo dell’incidente e mettendosi in contatto con il sindaco, Matteo Chiantore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il bilancio dell’incidente in A4, più di 50 persone coinvolte

Per il momento non sarebbero note le cause del tamponamento né l’esatta dinamica; saranno le indagini da parte delle autorità competenti a delineare se l’impatto sia stato dovuto all’eccessiva velocità, a un mancato rispetto delle distanze di sicurezza e a una disattenzione o malore dell’autista del bus. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, tuttavia, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti. Il bilancio conterebbe così 53 persone coinvolte: i tre autisti dei camion e le 50 persone a bordo del pullman, tra cui il conducente, cinque insegnanti e 44 bambini della scuola. Purtroppo, le notizie riportano di diversi feriti, tra cui uno si troverebbe ricoverato in gravi condizioni.

