Schianto in suv, chi era il 19enne morto: la scoperta shock dopo la tragedia – La giornata era appena iniziata quando un grave incidente stradale ha sconvolto la periferia nord di Milano, trasformando in pochi attimi la calma mattutina in una scena di emergenza. Le prime informazioni riportavano un impatto violento tra due veicoli: un suv ribaltato e un’utilitaria gravemente danneggiata, con il fuoristrada avvolto dalle fiamme. Quattro persone sono rimaste coinvolte, tutte in condizioni serie.

Schianto in suv, chi era il 19enne morto: la scoperta shock dopo la tragedia

L’incidente si è verificato nei pressi della fermata metropolitana M5 Bicocca, tra viale Esperia e viale Fulvio Testi, bloccando la circolazione per diverse ore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente mezzi del 118, pattuglie della polizia locale e tecnici comunali. Le ipotesi sulle cause si sono alternate rapidamente: si è parlato di sorpasso azzardato, mancato rispetto del semaforo e velocità, ma solo i rilievi iniziali hanno iniziato a fornire qualche certezza.

Chi era Pietro Silva Orrego: la vittima dell’incidente

Tra i coinvolti, in condizioni particolarmente critiche, si trovava Pietro Silva Orrego, studente milanese di 19 anni. Il giovane è stato estratto dalle lamiere del suv Mercedes classe G Brabus, un veicolo a noleggio completamente distrutto dall’impatto. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze e tre automediche in codice rosso. I soccorritori hanno operato in condizioni difficili per liberare i feriti e stabilizzarli rapidamente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva