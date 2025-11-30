Schianto mortale sulla statale italiana. Traffico in tilt, tutto bloccato – La statale Jonica a quell’ora è quasi deserta. Sono le 3.30 del mattino, il silenzio della notte spezzato solo dai fari delle auto che attraversano il tratto tra Sibari e Cassano allo Ionio. È in questo scenario che si consuma l’ennesimo incidente mortale: uno schianto che porta via due ragazzi poco più che ventenni e lascia altri quattro feriti, due dei quali in condizioni gravi.

Lo scontro all’incrocio degli Stombi

La dinamica precisa è ancora da chiarire, ma le prime ricostruzioni parlano di un impatto violentissimo tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il nodo che collega la statale 534 alla statale 106. A bordo della Panda viaggiavano quattro giovani tra i 16 e i 20 anni, tutti di Cassano allo Ionio. Sono loro ad aver pagato il prezzo più alto.

Le vittime e i soccorsi

Per due dei ragazzi, identificati come Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i soccorsi si sono rivelati inutili: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto. Gli altri due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Gli occupanti della Mito, invece, hanno riportato ferite non gravi. L’urto, descritto come particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso e ha richiesto l’intervento di più squadre.

