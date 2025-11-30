x

x

Vai al contenuto

Schianto mortale sulla statale italiana. Traffico in tilt, tutto bloccato

Ambulanza sul luogo dell

Ambulanza presente sul luogo dell’incidente sulla Statale 106 Jonica

Schianto mortale sulla statale italiana. Traffico in tilt, tutto bloccato – La statale Jonica a quell’ora è quasi deserta. Sono le 3.30 del mattino, il silenzio della notte spezzato solo dai fari delle auto che attraversano il tratto tra Sibari e Cassano allo Ionio. È in questo scenario che si consuma l’ennesimo incidente mortale: uno schianto che porta via due ragazzi poco più che ventenni e lascia altri quattro feriti, due dei quali in condizioni gravi.

Lo scontro all’incrocio degli Stombi

La dinamica precisa è ancora da chiarire, ma le prime ricostruzioni parlano di un impatto violentissimo tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il nodo che collega la statale 534 alla statale 106. A bordo della Panda viaggiavano quattro giovani tra i 16 e i 20 anni, tutti di Cassano allo Ionio. Sono loro ad aver pagato il prezzo più alto.

Le vittime e i soccorsi

Per due dei ragazzi, identificati come Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i soccorsi si sono rivelati inutili: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto. Gli altri due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Gli occupanti della Mito, invece, hanno riportato ferite non gravi. L’urto, descritto come particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso e ha richiesto l’intervento di più squadre.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO