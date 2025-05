Schianto fatale, addio al noto imprenditore – Un violento incidente stradale ha spezzato la vita del noto imprenditore travolto mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la strada provinciale 9 Amerina, all’altezza di vocabolo Fornace, a Montecastrilli.

Un gravissimo incidente ha stroncato la vita di Pietro Lapiana, imprenditore del settore tecnologico, travolto mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 9 Amerina, nel tratto che attraversa il territorio di Montecastrilli, in provincia di Terni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, precisamente intorno alle 17.40, nei pressi di vocabolo Fornace, una zona periferica ma non priva di traffico, spesso frequentata anche da ciclisti amatoriali.

L’impatto e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, un’automobile guidata da un uomo di 79 anni avrebbe tamponato violentemente la bicicletta di Lapiana, facendolo sbalzare dalla carreggiata. Le dinamiche esatte dello scontro restano da chiarire, ma l’urto è stato descritto come “violentissimo” da chi è intervenuto sul posto. L’uomo alla guida dell’auto è risultato in stato di shock, ma illeso. Immediatamente allertati, sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Avigliano Umbro, che hanno tentato ogni manovra possibile per rianimare l’uomo. Tuttavia, per Pietro Lapiana non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi. È stato constatato il decesso sul posto. I carabinieri delle stazioni di Avigliano Umbro e Montecastrilli hanno eseguito i rilievi tecnici e stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Intanto, l’autorità giudiziaria di Terni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità e verificare se vi siano state omissioni o imprudenze alla guida.

