Scatta l’allerta alimentare sul noto salume: pezzi di plastica all’interno

Il Ministero della Salute ha diramato una nuova allerta alimentare relativo a un lotto di un salume di un noto marchio. È stato richiamato per la possibile presenza di corpi estranei all’interno del prodotto interessato. Il Ministero ha comunque fornito indicazioni per coloro che hanno acquistato il salume prima del ritiro precauzionale.

Scatta l’allerta alimentare sul noto salume

Nuova allerta per i consumatori italiani, il Ministero della Salute ha diramato un richiamo alimentare relativo a un lotto di mortadella prodotta dal Salumificio Beretta. Il richiamo riguarda il lotto L054431807 di Mortadella IGP senza pistacchio a marchio Viaggio nel Gusto, con termine minimo di conservazione (TMC) 28/12/2024. La motivazione fornita dal produttore è la possibile presenza di frammenti plastici blu nel prodotto. La mortadella interessata è venduta in confezioni da 120 grammi, facilmente identificabili. Il salume è stato prodotto dal Salumificio Fratelli Beretta Spa per Trebon Srl, nello stabilimento situato in via Fratelli Bandiera 12 a Trezzo sull’Adda, Milano (marchio di identificazione IT 1550 L).

