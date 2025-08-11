Sarabanda, la rivelazione di Valentina: “Mio padre famoso, ecco perché non dissero mai il mio cognome” – C’è stato un momento in cui il quiz musicale Sarabanda, condotto da Enrico Papi, riuscì a mettere in difficoltà persino un colosso come Striscia la Notizia. Tra i volti che contribuirono a quel successo c’era Valentina, all’epoca poco più che una studentessa di quarta superiore. La sua lunga permanenza in trasmissione e la capacità di riconoscere i brani in pochi secondi avevano fatto impennare gli ascolti, arrivati a toccare punte del 20%. “Rosicchiavamo parecchi ascolti a Striscia, e questo non era visto di buon occhio”, ha ricordato, sottolineando come Sarabanda fosse nato come un programmino di nicchia, ma con lei fosse diventato un fenomeno televisivo.

Settantacinque puntate da campionessa di “Sarabanda”

Valentina è rimasta campionessa per 75 puntate, un record che l’ha trasformata in uno dei simboli del programma. Le registrazioni si svolgevano due o tre volte al giorno, dal martedì al giovedì, e per lei significava spostarsi a Roma, alloggiare in un albergo pagato dalla produzione e raggiungere gli studi televisivi su un pulmino insieme agli altri concorrenti. La sua avventura le fruttò 324 mila euro in gettoni d’oro, che una volta convertiti e tassati si ridussero a circa 250 mila euro.

“Sarabanda”, chi era il padre di Valentina

Il suo nome completo è Valentina Locchi, e il padre, Renato Locchi, era sindaco di Perugia proprio durante la sua partecipazione. In trasmissione, però, Papi non pronunciò mai il cognome: era semplicemente “Valentina”. Una scelta che, secondo lei, potrebbe essere stata fatta per evitare ogni collegamento politico, visto che il padre apparteneva a uno schieramento opposto a quello di Silvio Berlusconi. “Forse volevano proteggermi, ma a Perugia lo sapevano tutti e a mio padre non ha mai creato problemi”, racconta, aggiungendo che da quel momento i ruoli si ribaltarono: “Se prima io ero la figlia di Renato Locchi, da allora fu lui a essere il padre di Valentina”.

