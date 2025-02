Sanremo, Rose Villain rompe il silenzio sulla presunta gravidanza

Rose Villain è tornata sul palco del Festival di Sanremo per la seconda volta consecutiva, con una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato. La cantante, nota per il suo stile audace e la sua presenza scenica unica, ha presentato il suo nuovo brano “Fuorilegge”, conquistando la scena non solo con la sua voce ma anche con un look impeccabile firmato Fendi. Ma oltre al suo talento, un altro elemento ha catturato l’attenzione: un gossip che ha iniziato a circolare sui social riguardo a una presunta gravidanza. Rose, ha deciso di rompere il silenzio e dire la verità.

La performance di Rose Villain: “Si na pret”

La seconda esibizione di Rose Villain al Festival di Sanremo è stata un vero e proprio spettacolo. Il brano “Fuorilegge” ha mostrato ancora una volta le sue capacità vocali e il suo stile musicale originale, che mescola sonorità moderne con influenze artistiche forti e decise. La cantante ha presentato martedì sera il suo brano con un abito rosso attillato che le stava perfettamente. Il suo outfit firmato Fendi ha esaltato la sua figura, conferendo un tocco di eleganza e audacia al suo spettacolo. La performance ha lasciato il pubblico entusiasta, ma è stata anche un’occasione per un curioso episodio che ha coinvolto un imprenditore salentino, che poco prima della sua esibizione le ha urlato: “Si ‘na pret”, un’esclamazione che ha suscitato una risata tra gli spettatori.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva