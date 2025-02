Tra le cantanti in gara al 75esimo Festival di Sanremo 2025 c’è Clara, la cantata partecipa con il brano Febbre. Questa sera, 14 Febbraio 2025, nella serata dedicata alle cover, l’ex volto noto di Mare Fuori salirà sul palco dell’Ariston con Il Volo e si esibiranno con il branoThe sound of silence di Simon and Garfunkel. Nel frattempo, Clara si è lasciata sfuggire una clamorosa rivelazione su Salvini. (Continua a leggere dopo le foto)

Sanremo, rivelazione clamorosa di Clara su Salvini: cosa succede di notte

La protagonista di Sanremo 20025, Clara, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha fatto una rivelazione clamorosa su Matteo Salvini. Intervistata da Nino Luca, l’ex attrice di Mare Fuori ha rivelato che se dovesse scegliere un regista per un film punterebbe su Paolo Sorrentino: “Lo dico ufficialmente: Paolo, chiamami!”. Poi ha aggiunto: “Una canzone di Sanremo che amo particolarmente? Sono solo parole di Noemi. È una canzone che mi ha sempre emozionata”. A un certo punto Nino Luca, prima di scendere dall’auto su cui si è svolta l’intervista, ha fatto una battuta su Matteo Salvini: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Salvini che è nascosto e ci riprende”. A quel punto Clara senza pensarci due volte ha lanciato una bomba sul Ministro: “Mi mette i like di notte”. Un’affermanzione che ha lasciato tutti quanti senza parole.

