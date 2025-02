“Sanremo”, è bufera sugli outfit: il meglio e il peggio della prima serata

Ieri sera, 11 Febbraio 2025, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2025. Si sono esibiti tutti e 29 i cantanti in gara e a fine serata Carlo Conti ha svelato in onrdine sparso i nomi degli artisti nelle prime cinque posizioni dopo il solo voto della sala stampa. Ogni artista ha portato sul palco dell’Ariston una performance unica così come lo sono stati anche i look da loro scelti per dare inizio a questa avvenutra sanremese. (Continua a leggere dopo le foto)

“Sanremo”, gli outfit della prima serata: è bufera

Come ogni anni gli outifit scelti dagli artisiti a Sanremo fanno discutere. Che dire? Anche quelli di ieri sera, 11 Febbraio 2025, hanno sconvolto tutti sia in positivo che in negativo. Gaia ha aperto la prima serata di Sanremo 2025 indossando un abito nude col corsetto e dettagli lingerie di Dilara Findikoglu, che le ha fatto guadagnare una bella sufficienza. Francesco Gabbani ha scelto un completo da sera blu profondissimo con il blazer decorato con una pioggia di cristalli tono su tono. L’eleganza premia sempre. Rkomi ha portato sul palco un outfit trasgressivo composto da un completo bianco senza camicia, né blusa. Forse un po’ azzardato per il pubblico dell’Ariston, ma il linea con la sua musica. Noemi ha sfoggiato una creazione a sirena di satin abbellita da una scollatura a strascico a contrasto. Uno stile da diva con un tocco alla Jessica Rabbit grazie ai suoi capelli rosso fuoco.

Irama ha confermato la sua predilezione per l’estetica militare e glam, con un soprabito ampio e lungo con mostrine e spalline decorate con frange scintillanti. In evidenza la blusa che ha svelato l’addome scolpito. Sicuramente punti per il FantaSanremo. I Coma_Cose con i loro look, differenti ma armonici, sono stato l’espresisone dell’estetica ricercata e rétro di Alessandro Michele. Lei, in stile vittoriano rivisitato, con la tuta di merletto bianca e il dress con le rouches; lui col blazer fiammante e i pantaloni neri. Il trucco marcato di lei è già diventato un meme sui social. Simone Cristicchi ha emozionato con la sua canzone dedicata alla madre indossando un abito due pezzi color vinaccia. Sofisticato ed elegante come la sua musica.

