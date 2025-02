“Sanremo”, brutte notizia per chi lo guarderà fino a tarda notte: il parere del neurologo

Come ben sappiamo, il Festival di Sanremo è un programma televisivo che si protrae fino a tarda notte. La promessa di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, è quella di non andare oltre l’1:30 di notte. Ma cosa ci succede quando facciamo le ore piccole per una settimana intera? Luigi Ferini-Strambi, professore ordinario di neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del Centro di medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato cosa succede al nostro corpo quando dormiamo poco. (Continua dopo le foto)

“Sanremo” fino a tarda notte, dormire poco fa male: i consigli dell’esperto

È risaputo che chi vuole seguire la kermesse musicale per intero, per una settimana farà le ore piccole. Le serate con il Festival infatti durano oltre l’1 di notte e questo è un problema per chi deve svegliarsi presto la mattina. “Fare le ore piccole una sera ci può stare. Tirare fino a tardi per quasi una settimana invece fa male all’organismo, soprattutto alle aree frontali deputate a funzioni ben specifiche, tra le quali prendere decisioni improvvise durante il giorno, oltre alla capacità di controllare l’istinto”, ha assicurato l’esperto. Seguire Sanremo significa fare le ore piccole per una settimana intera. Ma quali sono gli effetti sul nostro corpo? (Continua dopo le foto)

Cosa succede quando si dorme poco

“La privazione di sonno continuativo per 5 giorni incide negativamente sulle funzioni cognitive: rende aggressivi, irritabili, nervosi e poco connessi il giorno dopo, si controllano meno le proprie emozioni. Diminuiscono le performance a scuola e in ufficio e a farne le spese sono attenzione, concentrazione e memoria”, ha precisato Luigi Ferini-Strambi. Sarà più facile seguire il Festival per tutti coloro che preferiscono stare svegli la notte, i cosiddetti gufi. Ma per chiunque è importante dormire un certo numero di ore ogni notte. Cosa ha consigliato l’esperto per quanto riguarda la settimana di Sanremo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva