Sanremo 2025, i papabili co-conduttori: quali sono i nomi in lizza

Manca sempre meno all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dall’ 11-15 Febbraio 2025 Carlo Conti sarà sul palco dell’Ariston pronto a dirigere la sua quarta gara canora della storia del Festival. Molto atteso il suo appuntamento alla Milano Music week, dove potrebbe spoilerare qualche notizia sul festival. Intanto si intensificano i rumors sui possibili co-conduttori. Ecco quali sono in lizza.

I papabili co-conduttori: quali sono i nomi in lizza

Carlo Conti, come Amadeus lo scorso anno, potrebbe decidere di avere al suo fianco più di un co-conduttore in ogni serata, dall’11 al 15 febbraio. Il primo nome emerso dalle indiscrezioni con una certa insistenza, è quello di Annalisa. La cantante dai numerosi successi, lo scorso anno si è classificata terza con il brano “Sinceramente”. Questa volta potrebbe tornare a calcare il palco dell’Ariston in una nuova veste. Non solo, secondo quanto riportato da LaPresse, “nella rosa dei co-conduttori, oltre al già annunciato Alessandro Cattelan, in corsa ci sono Tananai, Fiorella Mannoia, Damiano David, Angelina Mango e Big Mama“.

