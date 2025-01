Il Festival di Sanremo 2025 prenderà il via il prossimo 11 febbraio 2025 senza uno dei 30 artisti in gara. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa tramite il suo profilo Instagram. Il cantante ha annunciato nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, che non parteciperà alla prossima edizione della kermesse. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Emis Killa si ritira da Sanremo 2025

Emis Killa non sarà a Sanremo 2025, il rapper milanese ha annunciato sui social che non prenderà parte alla prossima edizione del Festival. “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”, ha scritto il cantante sui social. Si era già parlato nei giorni scorsi del caso di Emis Killa, ma Carlo Conti aveva comunque deciso di ammettere l’artista in gara. “Non spetta a me giudicare. Non faccio il giudice […] Non può essere una discriminante per me dire ‘tu si e tu no’ perché hai delle amicizie”, aveva detto il conduttore. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Emis Killa, perché si ritira da Sanremo 2025

La rinuncia arriva dopo la notizia che il rapper è indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sugli affari criminali delle curve di Inter e Milan. Emis Killa ha detto che è importante che la “magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Confido che tutto possa risolversi al più presto, per il meglio. Volevo portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

