Sammy Basso, la madre rompe il silenzio: italiani in lacrime

La morte di Sammy Basso ha lasciato l’Italia intera a bocca aperta. La storia del 28enne malato di progeria aveva emozionato tutti. La madre, dopo aver cercato di esorcizzare il dolore per la morte del figlio, ha rotto il silenzio. Le sue parole hanno emozionato tutti. (Continua…)

Chi era Sammy Basso

Sammy Bassp era originario di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Egli era malato di progeria di Hutchinson-Gilford, rara malattia che causa un invecchiamento precoce. È stato il più longevo malato di progeria al mondo, essendo morto all’età di 28 anni. Era laureato in Scienze Naturali presso l’Università di Padova e aveva discusso una tesi volta a dimostrare la possibilità di curare la progeria con l’apporto dell’ingegneria genetica. Nel corso della sua vita si è speso costantemente per far conoscere al mondo intero la sua condizione ed è stato anche ospite di parecchie trasmissioni televisive, tra cui il Festival di Sanremo. (Continua…)

La sua morte

Sammy Basso si è spento durante la festa per il matrimonio di una coppia di amici. Ha accusato un malore e per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla famiglia sulla pagina social dell’Associazione Italiana Progeria: “Sammy Basso si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui. A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza. A nome della famiglia, degli amici e dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata. Data e luogo del funerale verranno comunicati nei prossimi giorni“. La mamma, dopo qualche giorno, ha rotto il silenzio e le sue parole hanno emozionato tutti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)