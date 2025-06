Italia, ruota panoramica ribaltata per il maltempo: passanti terrorizzati (VIDEO)

Italia, ruota panoramica ribaltata per il maltempo: passanti terrorizzati – Una tranquilla sera d’estate, il cielo velato ma promettente, le luci riflettenti sul lago. Sembrava una cartolina. Invece, nel giro di pochi minuti, quel paesaggio da sogno si è trasformato in un incubo meteorologico. Una violenta perturbazione si è abbattuta su Lecco con una forza inaspettata, trasformando una serata qualunque in un’ora di terrore puro. Pioggia torrenziale, raffiche di vento impetuose e un boato continuo hanno spazzato via ogni sensazione di sicurezza. Il panico si è diffuso rapidamente tra i residenti e i turisti, colti di sorpresa dalla furia improvvisa degli elementi.

Il crollo della ruota panoramica: simbolo piegato dalla tempesta

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, a Lecco. Forti piogge, grandine e raffiche di vento hanno cominciato improvvisamente a sferzare tutta la provincia creando danni. Il momento più drammatico si è consumato sul lungolago, dove la ruota panoramica, una delle attrazioni più amate della città, è crollata su se stessa sotto la pressione del vento. La struttura si è accartocciata in un fragoroso boato, lasciando un ammasso di metallo contorto che ha gelato il sangue dei presenti. Fortunatamente per un vero miracolo nessuno si trovava a bordo o nelle vicinanze al momento del cedimento. Le forze dell’ordine hanno effettuato rapidi controlli e confermato l’assenza di feriti.

La città sotto assedio: rami, detriti e paura

Il crollo della ruota è stato solo uno dei tanti effetti disastrosi. Il resto della città ha subito l’assalto implacabile della tempesta. Rami spezzati sono piombati sulle strade, detriti e cartelloni pubblicitari volavano come proiettili impazziti. La popolazione ha cercato riparo dove poteva: portici, bar, negozi. Ovunque ci fosse un tetto, lì si rifugiava chi si trovava per strada, con il volto teso e il fiato sospeso.

