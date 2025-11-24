Roma, senti Amorim: “Zirkzee? A gennaio può succedere di tutto”

Il Manchester United apre alla partenza di Ridgeciano Zirkzee, obiettivo della Roma per il mercato invernale. Il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, alla vigilia del Monday night di Premier League contro l’Everton, ha commentato così la situazione dell’attaccante.

🟡🔴 Rúben #Amorim, mister del #ManchesterUnited, in conferenza stampa, ha affrontato il tema #Zirkzee parlando di come un allenatore debba pensare prima alla squadra e poi ai giocatori.#ASRoma pic.twitter.com/OQZDps04UT — InfoRoma24 (@inforoma24) November 24, 2025

“Zirkzee? Il club viene prima di tutto, dobbiamo pensare al club e alla squadra. A gennaio può succedere di tutto”. Per il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, le parole di Amorim suonano come un segnale positivo: L’attaccante, ex Bologna, è alla ricerca di una squadra che lo faccia giocare per arrivare pronto al Mondiale.

Quest’anno Zirkzee ha totalizzato appena 90 minuti tra Premier e Carabao Cup e ha chiesto ufficialmente la cessione allo United. Il club inglese valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, con la possibilità di lasciarlo partire in prestito secco. La Roma, invece, punta a una formula con diritto di riscatto o con obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

Zirkzee non è seguito solo dai giallorossi: in Italia anche il Milan è sulle sue tracce, mentre all’estero diversi club inglesi e spagnoli hanno manifestato interesse. Arrivato al Manchester United nel luglio 2024 per 36,5 milioni di sterline (circa 43,5 milioni di euro), Zirkzee ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’altra stagione e uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più bonus.

Parte della cifra pagata allo United andrà al Bayern Monaco, club che lo aveva ceduto in prima battuta. Il mercato di gennaio potrebbe quindi riservare sorprese per la Roma, con Zirkzee in cima alla lista dei rinforzi per l’attacco.

