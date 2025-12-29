Roma, Gasperini prepara il match con il Genoa: “Bisogna raschiare il barile per vincere”

Il monday night tra Roma e Genoa si avvicina e per i giallorossi l’emergenza causata dagli infortuni resta preoccupante, sia in attacco che in difesa. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto della situazione: “Dovbyk non è ancora pronto e non sarà convocato, speriamo possa esserlo per la settimana successiva. Non è ancora in grado di calciare. Hermoso invece ha una forma di pubalgia: dobbiamo capire se potrà giocare o meno”.

Il tecnico ha confermato che alcuni giocatori hanno avuto l’influenza durante la settimana, ma non ha voluto entrare nel merito del mercato: “Non conosco i tempi, Pellegrini resta una perdita importante, ma dobbiamo stringere i denti: ci aspettano 9 partite in un mese, con assenze in Coppa d’Africa e infortuni di Dovbyk, Hermoso, Pellegrini e Bailey. Occorre ottenere il massimo da tutti”. (continua dopo la foto)

Gasperini ha analizzato l’attacco giallorosso: “Il vero punto fermo finora è stato Soulé. Poi Pellegrini, mentre Dybala, Dovbyk, Ferguson, Baldanzi ed El Shaarawy si sono divisi il minutaggio. L’attacco ha prodotto meno gol di quelli necessari”.

“La squadra ha perso Shomurodov e Saelemaekers, sono arrivati Bailey e Ferguson: Bailey è stato penalizzato dagli infortuni, Ferguson ha dato il suo contributo. Tutti hanno mantenuto la Roma in alto, ma resta evidente qualche problema offensivo”.

Su Dybala, Gasperini non esclude l’utilizzo come falso nove: “Può fare benissimo quel ruolo. Quando ha qualche difficoltà fisica, giocare da trequartista è più complicato. Se sta bene, aumenta il valore della squadra”.

E su Ferguson: “Non è un confronto tecnico, Dybala è di qualità superiore. Se Ferguson vuole emergere deve farlo con volontà e fame, non sul piano tecnico, dove il confronto è improponibile. Il mercato partirà a breve, ma ora la priorità è il Genoa”. (continua dopo la foto)

Il tecnico ha parlato anche della squadra di De Rossi: “Il Genoa ha coraggio e giovani interessanti, bisogna raschiare il barile per mettere in campo le migliori risorse. La Roma non ha limiti: atteggiamento e comportamento sono stati sempre top. Per vincere domani servirà il massimo impegno”.

Gasperini ha ricordato la sua esperienza al Genoa: “Sono stati 8 anni bellissimi, ho un legame forte con la tifoseria calda e appassionata: una piazza ideale per fare calcio”. La Roma dovrà quindi fare i conti con assenze pesanti e un avversario motivato, puntando su Dybala e sugli altri leader per consolidare la posizione in classifica.

