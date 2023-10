Roma, chi è Luigi Cherubini: il classe 2004 lanciato da Mourinho

Luigi Cherubini è il nuovo debuttante nelle file della Roma: il classe 2004, capitano della Primavera, è stato lanciato da Mourinho negli ultimi minuti dell’ultimo match di Europa League dei giallorossi contro lo Slavia Praga. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luigi Cherubini festeggia con Riccardo Pagano dopo la vittoria per 2-0 nella terza giornata del Gruppo G di UEFA Europa League tra AS Roma e Slavia Praga allo Stadio Olimpico il 26 ottobre 2023 a Roma. (Foto di Alberto PIZZOLI / AFP) (Foto di ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

José Mourinho ha fatto esordire un altro giovanissimo nella Roma. Dopo i debutti di D’Alessio, Pagano, Missori e Pisilli, è arrivato il turno anche di Luigi Cherubini. Esterno d’attacco classe 2004, capitano della Primavera, è stato mandato in campo dallo Special One nei minuti finali dell’ultimo match di Europa League contro lo Slavia Praga.

Intervenuto nel post-partita, il tecnico giallorosso ha così commentato l’esordio: “Vedo uno che corre da me, che mi abbraccia. È Cherubini, un altro che è arrivato piccolino piccolino qui, sicuro oggi San Basilio è in festa perché un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma”.

Il percorso di Cherubini

Finalmente è arrivato il debutto ufficiale per Luigi Cherubini, che era stato convocato da Mourinho già la scorsa stagione – il 27 ottobre 2022 – in occasione di una trasferta a Helsinki. Durante la pausa per i Mondiali in Qatar, il giovane classe 2004 ha partecipato alla tournéè in Giappone dei giallorossi, giocando qualche minuto.

Lo Special One è solito seguire fisicamente le partite della Primavera ed è nelle sue abitudini quella di concedere l’esordio l’esordio in prima squadra ai giovanissimi del settore giovanile. Cherubini ha vinto uno scudetto con l’Under 15 e un altro con l’U17.