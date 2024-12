Roma-Atalanta probabili formazioni del posticipo della quattordicesima di Serie A, in programma oggi alle 20:45 all’Olimpico. Dopo il buon pareggio strappato in trasferta contro il Tottenham, Claudio Ranieri sposta l’attenzione sull’importante sfida di campionato contro l’Atalanta. La Serie A non concede tregua e, con una classifica che necessita di ulteriori scalate, la Roma deve continuare a spingere per migliorare.

Ranieri potrebbe operare alcuni cambi nella formazione iniziale. El Shaarawy è confermato sulla corsia destra, mentre in mediana si prevede il ritorno di Cristante e Pellegrini per rafforzare la costruzione di gioco. Resta in dubbio la presenza dal primo minuto di Paulo Dybala: l’argentino potrebbe essere risparmiato per subentrare a gara in corso o, in alternativa, partire dal primo minuto al fianco di Dovbyk, che sembra destinato a guidare l’attacco. In caso di forfait della Joya, Pisilli potrebbe sostituire Pellegrini a centrocampo, con il capitano avanzato a supporto del centravanti ucraino.

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con due assenze, ma può contare su una squadra competitiva. Zappacosta è ancora indisponibile per il problema al soleo, con un possibile rientro fissato per la sfida di Champions contro il Real Madrid. Scamacca, invece, tornerĂ a disposizione solo a gennaio. La difesa vedrĂ l’impiego di Kossounou, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi, confermato tra i pali

A centrocampo, Gasperini ritrova Ederson, che rientra dopo la squalifica europea, pronto a far coppia con De Roon. Bellanova e Ruggeri presidieranno le fasce laterali. In attacco, il tecnico sembra intenzionato a schierare il tridente offensivo, con Retegui come punto di riferimento centrale, supportato da Lookman e De Ketelaere, attesi ad una prova decisiva per scardinare la retroguardia giallorossa.

Roma (3-5-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Cristante, Pisilli, Angelino; Pellegrini; Dovbyk.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

