Oggi si concludono i quarti di finale maschili del Roland Garros. Archiviate le qualificazioni, i primi tre turni e gli incontri di ieri, alla fine della giornata odierna saranno solo 4 i tennisti che rimarranno in corsa per il secondo Slam del calendario: a Lorenzo Musetti, uscito vincitore per 3-1 dallo scontro con Frances Tiafoe, e a Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Tommy Paul in serata, si aggiungeranno due tra Jannik Sinner, Sasha Zverev, Novak Djokovic, e Aleksandr Bublik, tutti protagonisti di un grande percorso e affamati di successo. Grande attesa per il match di Sinner, un passo più vicino all’agognata finale di questo Slam.

Il Roland Garros 2025 di Jannik Sinner

Jannik Sinner intende procedere spedito verso la finale di uno dei due Slam che gli rimangono da conquistare, obiettivo da inseguire con ancora più impeto dopo la sconfitta all’atto conclusivo degli Internazionali di Roma. Agli ottavi l’altoatesino ha superato Rublev con un netto 3-0 (6-1, 6-3, 6-4), dando prova di un ottimo tennis e di un grande stato di forma. Partito con grande metodo, Sinner ha rapidamente messo il suo avversario alle corde utilizzando il consueto mix di potenza precisione: Rublev non è riuscito a opporsi al tennis di Sinner, salvo creare qualche difficoltà al suo avversario nell’ultima parte della partita.

Molto interessante è anche il percorso di Aleksandr Bublik, il suo prossimo avversario: forse non tutti lo conoscono, ma il kazako è in un eccellente stato di grazie e ha eliminato due teste di serie e top 10 al mondo come De Minaur e Taylor. Anche se ampiamente sfavorito, dunque, questo tennista sembra non aver paura di nessuno e pronto a togliere un altro nome – il più prestigioso – dalla sua hitlist.

Jannik Sinner arriva da un’eccellente prima parte del Roland Garros, con quattro vittorie e nessun set perso. Al momento, si trova a 52 settimane consecutive in testa al ranking ATP. L’altoatesino è uno dei principali favoriti per la vittoria del torneo e dell’approdo in finale, ma come già detto non deve abbassare la guardia.

Chi è Aleksandr Bublik: i precedenti con Sinner

Bublik sta attirando molta attenzione su di sé per l’incredibile percorso al Roland Garros, che lo ha portato ad affrontare Jannik Sinner: non è la prima volta che i due si incontrano, però, bensì la quinta. CI sono infatti 4 precedenti, anche se nessuno è stato disputato sulla terra rossa: lo storico vede Sinner in vantaggio per 3-1, con l’unica sconfitta di Sinner arrivata per ritiro nel corso del torneo di Halle nel 2023.

Dove vedere lo scontro tra Sinner e Bublik

La sfida tra Sinner e Bublik è in programma per oggi mercoledì 4 giugno sul Campo Centrale Philippe Chatrier, con l’inizio previsto non prima delle 14. Ma dove sarà possibile vedere questo attesissimo match? Come per tutto il Roland Garros maschile, non è prevista alcuna trasmissione in chiaro, dato che i diritti dell’evento sono stati acquistati da Sky, che manderà in onda la sfida su Eurosport. Buona notizia anche per gli abbonati a DAZN, dunque, che potranno collegarsi al canale già incluso nel loro abbonamento. C’è anche l’opzione streaming, con il match accessibile su Discovery + e SkyGo.

L’altro match di giornata

Abbiamo voluto concentrarci su Jannik Sinner e sul suo match con Aleksandr Bublik, ma vi ricordiamo che in giornata è previsto anche lo scontro tra Novak Djokovic e Aleksandr Zverev, che si preannuncia infuocato. Questo quarto di finale, infatti, promette infatti di essere il più equilibrato di tutto il round, mettendo l’uno di fronte all’altro due affermati campioni e top 10 al mondo. Entrambi i tennisti sono guidati da una forte motivazione: Djokovic vuole dimostrare di poter invertire la rotta del suo pessimo 2025 e, in generale, di un periodo avaro di soddisfazioni; Zverev è ancora alla ricerca del suo primo Slam, che insegue da tutta la carriera e ne certificherebbe lo stato di campione. I pronostici danno Novak Djokovic leggermente in vantaggio, soprattutto per l’esperienza ad alti livelli e la capacità di gestire la pressione; ma attenzione al problema al piede del serbo, che potrebbe condizionarne la gara. Il tedesco, dal canto suo, farà di tutto per approdare tra i migliori quattro, puntando a logorare un Djokovic non in perfetta salute.