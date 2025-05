Il tempo passa per tutti, e ad un certo punto anche le leggende più inossidabili devono tramontare. È accaduto a Cristiano Ronaldo, si presume accadrà entro un paio di anni a LeBron James e, forse, sta già accadendo anche al tennista che detiene il più alto numero di Slam nella storia di questo sport, Novak Djokovic.

Il campione serbo, già da tempo tra i migliori di sempre, non sta infatti attraversando un buon periodo di forma, e di fronte a sé ora ha uno degli Slam che gli ha dato meno soddisfazioni nel corso della sua lunga e vincente carriera. Mentre le qualifiche dell’Open di Francia 2025 entrano nel vivo, andiamo allora ad approfondire l’attuale stato di forma del numero 5 al mondo e la sua storia con questo Slam.

Come sta Novak Djokovic?

La risposta più rapida sarebbe “non benissimo” ma cerchiamo di andare più in profondità. Novak Djokovic non ha conquistato nessun titolo dall’oro olimpico a Parigi ad agosto 2024, in un anno che lo ha visto rimanere a secco da qualsiasi titolo ATP per la prima volta dal 2005.

Il 2025 non è proseguito meglio: il tennista serbo è riuscito ad approdare soltanto ad una finale ATP; si tratta dell’Open di Miami, dove ha perso contro Jakub Mensik. Ad ora, il ruolino di quest’anno è di 12 vittorie e 7 sconfitte su un totale di 19 incontri disputati. Lo stesso Nole ha dichiarato di trovarsi in un momento difficile e in un particolare capitolo della sua carriera, ammettendo di non essere abituato a dover fare i conti con una lunga serie di sconfitte ai primi turni.

Allo stesso tempo, però, si è detto fiducioso di poter tornare al livello che gli compete da un punto di vista fisico e mentale e di dire ancora la sua nel tennis che conta. Puntare al gradino più alto si traduce automaticamente nello Slam: Djokovic vuole ritrovare la forma proprio in vista dell’Open di Francia, dando prova di essere ancora pericoloso.

Novak Djokovic sulla terra rossa

Questo proposito, per quanto lodevole, deve però tener conto della realtà dei fatti, ossia che la stagione della terra rossa di Djokovic non sta andando per nulla bene. Il serbo, infatti, non ha vinto nemmeno un match su questa superficie nel 2025, perdendo immediatamente sia a Monte-Carlo che a Madrid, per poi non presentarsi a Roma.

Urge dunque ritrovare il feeling con la terra battuta prima di prendere parte al pinnacolo della stagione, e proprio per questo Djokovic si è iscritto all’Open di Ginevra. Si tratta di un torneo minore, appartenente alla categoria 250, ideale per riprendere confidenza il rosso a pochi giorni dal Roland Garros. Proprio oggi alle 18 scenderà in campo contro l’ungherese Marton Fucsovics, al momento numero 134 del mondo. Una prova sulla carta non eccessivamente complessa, ma che Nole sta prendendo molto seriamente proprio per la situazione in cui si trova.

Ricostruire il proprio tennis

A solo un giorno dai suoi 38 anni, Djokovic mostra ancora di avere una motivazione sorprendente e la volontà di conquistare altri trofei, cosa non affatto scontata dopo aver vinto praticamente ogni cosa. L’obiettivo sul breve termine è ricostruire il proprio corpo, capendo come si può reagire al meglio a lunghi periodi di stress ora che l’età comincia ad essere importante. La “fase di studio” all’Open di Ginevra sarà fondamentale per arrivare con la giusta mentalità e la giusta consapevolezza di cosa il proprio corpo può e non può fare.

Lo storico di Novak Djokovic al Roland Garros

Con l’avvicinarsi della fase principale del Roland Garros, diamo allora uno sguardo allo storico di Novak Djokovic in questo torneo. Riassumere quasi 20 anni di performance sarebbe forse troppo ingombrante, perciò ci limitiamo a ripercorrere i suoi risultati nelle finali. Djokovic ha preso parte a ben 7 atti conclusivi del Roland Garros, riuscendo a trionfare in tre edizioni:

Nel 2012 perde contro Rafael Nadal con il punteggio di 4–6, 3–6, 6–2, 5–7.

Nel 2014 perde contro Rafael Nadal con il punteggio di 6–3, 5–7, 2–6, 4–6.

Nel 2015 perde contro Stan Wawrinka con il punteggio di 6–4, 4–6, 3–6, 4–6.

Nel 2016 riesce finalmente a trionfare nello Slam vincendo contro Andy Murray con il punteggio di 3–6, 6–1, 6–2, 6–4.

Nel 2020 perde contro Rafael Nadal con il punteggio di con il roboante punteggio di 0–6, 2–6, 5–7.

Nel 2021 vince contro Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6–7 (6–8) , 2–6, 6–3, 6–2, 6–4.

, 2–6, 6–3, 6–2, 6–4. Nel 2023 vince contro Caspar Ruud con il punteggio di 7–6(7–1), 6–3, 7–5.

Leggi anche