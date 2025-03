Siamo alla resa dei conti: dopo un’avvincente round di andata, è il momento del ritorno degli ottavi di Champions League. Come sempre, a 90 minuti dalla fine di un turno di coppa si presentano scenari molto diversi tra di loro. C’è chi deve semplicemente conservare il risultato, chi lotterà per ribaltare un esito apparentemente già deciso e chi dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per far pendere dal proprio lato un risultato in equilibrio. Non perdiamo altro tempo, allora, e andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulle partite che infiammeranno i più prestigiosi campi europei il oggi (11 marzo) e domani (12 marzo).

Barcellona vs Benfica

Il Benfica si è messo nei pasticci: all’andata, pur avendo il fattore campo, non è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Barcellona, maturata con la rete di Raphinha. I catalani ripartono quindi dal vantaggio minimo, ma comunque importante per approcciarsi al ritorno con il giusto spirito tra le mura amiche. È molto probabile che il Benfica cerchi di andare in gol da subito, provando a riaprire immediatamente la partita e destabilizzando così gli avversari. Allo stesso modo, è difficile che i blaugrana si accontentino di stare a guardare difendendo il risultato minimo.

Liverpool vs PSG

Anche qui si riparte da uno 0-1, quello con cui il Liverpool ha espugnato il Parco dei Principi proprio sul filo del rasoio in una partita che potremmo definire, con un gergo tutto italiano, la cosiddetta “sfangata”. Il PSG, che ha infatti concluso la gara con 0 gol, ha tirato per ben 27 volte (di cui 10 in porta), maturando un vertiginoso xG (expected goal) di 1.78. I Reds, invece, hanno tirato solo 2 volte, di cui una in porta: quella del gol. È lecito dunque aspettarsi un PSG sul piede di guerra, ma è altrettanto possibile che il Liverpool, ben consapevole dei rischi, giochi una grande partita.

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

Difficile pensare ad un esito differente dal passaggio del turno del Bayern Monaco: i bavaresi hanno banchettato all’andata, vincendo fuori casa per 0-3. Ritorno apparentemente in discesa, dunque, ma sappiamo bene che la squadra di Xabi Alonso cerca sempre di vendere cara la pelle. È probabile che vedremo gol da entrambe le parti, quindi, ma difficilmente i padroni di casa strapperanno il pass per i quarti.

Inter vs Feyenoord

L’ultima italiana rimasta nella competizione ha disputata una grande andata, portandosi comodamente sullo 0-2 in vista di un ritorno a San Siro. È lecito aspettarsi la consueta partita prudente ma non timorosa: l’Inter, se può, attaccherà con grande convinzione. A meno di una giornata disastrosa da parte degli uomini di Inzaghi e della partita del miracolo degli olandesi, la gara di oggi dovrebbe ricalcare senza troppi problemi l’andata.

Lille vs Borussia Dortmund

Forse il round più in bilico, e non soltanto perché all’andata il match è finito con il risultato di 1-1 con i gol di Adeyemi per i tedeschi e Haraldsson per i francesi. il Lille e il Borussia Dortmund, pur con notevoli differenze, si equivalgono per valori messi in campo, fame di passare il turno e capacità di resistere. Il fattore campo potrebbe giocare la sua parte, ma se c’è un match incerto e tutto da vivere sino al fischio finale è sicuramente questo.

Atletico Madrid vs Real Madrid

Una partita che si preannuncia a dir poco esplosiva. Del resto, parliamo del derby di Madrid: il Real è riuscito a vincere l’andata con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Rodrygo e Diaz, con il secondo che ha siglato il nuovo vantaggio dopo il pareggio di Julian Álvarez. Pur in svantaggio, l’Atletico Madrid è ben lontano dall’essere fuori dai giochi: vedremo dei colchoneros indemoniati provare ad ottenere il pareggio necessario a riaprire la gara ad ogni costo, sostenuti dal rumorosissimo pubblico di casa.

Arsenal vs PSV

In questo round, invece, non c’è praticamente competizione. L’Arsenal ha fatto terra bruciata in Olanda, travolgendo il PSV con il risultato di 1-7: tre gol nella prima mezz’ora, sei marcatori diversi, la doppietta di Odegaard e la firma del nostro Calafiori sono alcuni degli highlights di una partita senza storia. Sarà quasi impossibile per il PSV riaprire i giochi: certo, di rimonte incredibili nella storia della Champions se ne sono viste, quindi non è mai detto.

Aston Villa vs Club Brugge

Grazie al 1-3 maturato sul campo del Club Brugge, l’Aston Villa è molto vicino ai quarti di Champions: attenzione a dare però per scontato l’esito di questa sfida. I belgi hanno dimostrato di saper creare molte occasioni, dovendosi però arrendere alla straordinaria capacità di adattamento di Emery. Gli inglesi sono ovviamente favoriti rispetto agli avversari, ma dovranno comunque disputare una gara molto attenta per evitare sgradite sorprese.