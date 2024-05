Rinnovo Lautaro. L’Inter quest’anno ha festeggiato la vittoria dello scudetto e della seconda stella, ma i tifosi adesso hanno poco da festeggiare. Il rinnovo del calciatore più rappresentativo, il capitano della squadra, non arriva e potrebbe diventare un vero e proprio “tormentone” estivo. (Continua…)

Rinnovo Lautaro-Inter: le ultime

Archiviato lo scudetto, l’Inter è al lavoro per il passaggio di proprietà ad Oaktree e soprattutto per il rinnovo di Lautaro Martinez. Quest’anno l’argentino è stato il capocannoniere della Serie A e con i suoi gol ha contribuito a cucire la seconda stella sul petto della società nerazzurra. Il rinnovo però non arriva e potrebbe diventare un “tormentone”.

Le novità di oggi trapelano dall’entourage dell’attaccante argentino che sostiene ci siano troppe speculazioni attorno alle cifre dello stipendio richiesto. “C’è una trattativa in corso e le parti puntano a una soluzione positiva”, fa sapere Sky. Fabrizio Romano, invece, aggiunge: “Senza entrare nelle cifre, Lautaro ha fatto una richiesta importantissima e fa parte del gioco, così come fa parte del gioco che l’Inter abbia un suo budget e non possa andare incontro a richieste da club da finale di Champions“.