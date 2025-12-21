Reggio Emilia-Trento: statistiche, precedenti e quote aggiornate

La dodicesima giornata di Lega Basket Serie A propone una sfida di notevole importanza tra UNA HOTELS Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19:00 presso il PalaBigi di Reggio Emilia. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi ma entrambe determinate a conquistare punti fondamentali in chiave Final Eight. In classifica, i bianconeri di Trento occupano la decima posizione con cinque vittorie, mentre i padroni di casa contano solo due successi, ma hanno mostrato segnali di crescita nell’ultimo periodo.
Confronto di forma tra Reggio Emilia e Trento: stato attuale e rendimento
Le statistiche recenti evidenziano momenti contrastanti per le due formazioni:
- Dolomiti Energia Trentino è reduce da tre vittorie consecutive, maturate sia in campionato sia in EuroCup. L’unico stop è arrivato contro Olimpia Milano in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.
- I bianconeri nelle ultime sei partite hanno collezionato cinque successi, dimostrando solidità e fiducia crescente.
- Reggio Emilia, dopo un avvio di stagione difficile in LBA (2-9), trova morale nelle recenti vittorie europee in FIBA Europe Cup, tra cui un netto successo casalingo con Oradea e un’affermazione esterna contro Cedevita.
In ottica Final Eight, la posta in palio è alta: Cremona occupa attualmente l’ottavo posto, a pari vittorie con Trento e Napoli, ma in vantaggio grazie agli scontri diretti. Trento, dopo questa trasferta, affronterà due gare casalinghe consecutive, fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione.
Statistiche offensive e difensive: punti, rimbalzi e percentuali
Dal punto di vista numerico, il confronto tra le squadre offre alcuni spunti interessanti:
|Voce
|Trento
|Reggio Emilia
|Punti a partita
|86,7
|81,3
|% da 2 punti
|55,4%
|52,4%
|% da 3 punti
|33,2%
|33,4%
|Assist/gara
|15,2
|16,7
|Rimbalzi totali
|38,1
|35,0
|Punti concessi
|83,5
|86,5
|Stoppate/gara
|2,6
|–
|Palle recuperate
|7,1
|–
La squadra trentina si conferma tra le migliori per rimbalzi difensivi (25,5 a partita) e palle recuperate (quarta in LBA). In difesa, entrambe le formazioni hanno margini di miglioramento: Trento concede 83,5 punti di media, Reggio Emilia ne subisce 86,5, faticando soprattutto sulla difesa perimetrale (39,1% da tre concesso agli avversari).
Quote principali e mercati scommesse: i dati disponibili
Le principali agenzie di scommesse indicano un equilibrio leggermente spostato verso Trento, grazie ai risultati positivi dell’ultimo periodo e a una maggiore profondità di roster. Le quote per la vittoria degli ospiti si aggirano attorno a valori inferiori rispetto a quelle dei padroni di casa, ma il fattore campo del PalaBigi e lo storico equilibrio tra le due squadre suggeriscono cautela per chi segue il mercato.
Ulteriori mercati di interesse riguardano:
- Numero totale di punti segnati: entrambe le squadre superano regolarmente quota 80 punti.
- Rimbalzi totali e assist, viste le cifre medie elevate delle due formazioni.
- Prestazioni individuali dei giocatori chiave, come Jamar Smith e Jaylen Barford per Reggio Emilia, e le percentuali di tiro di Trento sotto canestro.
Precedenti storici e curiosità numeriche: equilibrio e tendenze
La partita di domenica sarà la ventisettesima tra Reggio Emilia e Trento in competizioni ufficiali. Il bilancio è in perfetta parità, con 13 vittorie ciascuna. Al PalaBigi, però, i bianconeri vantano 7 successi contro 5 dei padroni di casa. Nella scorsa stagione, Trento ha vinto tutti i confronti diretti, compresa la gara inaugurale a Reggio Emilia e i quarti di finale delle Final Eight di LBA, rimontando anche ampi svantaggi.
- Trento è la quarta miglior squadra a rimbalzo della LBA.
- Reggio Emilia distribuisce più assist (16,7 di media) rispetto agli avversari.
- Entrambe le squadre mantengono percentuali simili al tiro da tre punti, ma il dato difensivo penalizza maggiormente i padroni di casa.
Le formazioni scenderanno in campo con assenze importanti: Trento dovrà rinunciare a Selom Mawugbe, ancora fermo per infortunio muscolare.
In conclusione, la sfida tra Reggio Emilia e Trento si preannuncia decisiva in ottica Final Eight, con numeri che raccontano di un confronto equilibrato e ricco di spunti per appassionati e osservatori. Le statistiche recenti e le tendenze suggeriscono una gara aperta, dove l’aspetto mentale e la gestione dei momenti chiave potranno fare la differenza.