Reggio Emilia-Trento: statistiche, precedenti e quote aggiornate

La dodicesima giornata di Lega Basket Serie A propone una sfida di notevole importanza tra UNA HOTELS Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19:00 presso il PalaBigi di Reggio Emilia. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi ma entrambe determinate a conquistare punti fondamentali in chiave Final Eight. In classifica, i bianconeri di Trento occupano la decima posizione con cinque vittorie, mentre i padroni di casa contano solo due successi, ma hanno mostrato segnali di crescita nell’ultimo periodo.

Confronto di forma tra Reggio Emilia e Trento: stato attuale e rendimento

Le statistiche recenti evidenziano momenti contrastanti per le due formazioni:

Dolomiti Energia Trentino è reduce da tre vittorie consecutive, maturate sia in campionato sia in EuroCup. L’unico stop è arrivato contro Olimpia Milano in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Reggio Emilia, dopo un avvio di stagione difficile in LBA (2-9), trova morale nelle recenti vittorie europee in FIBA Europe Cup, tra cui un netto successo casalingo con Oradea e un’affermazione esterna contro Cedevita.

In ottica Final Eight, la posta in palio è alta: Cremona occupa attualmente l’ottavo posto, a pari vittorie con Trento e Napoli, ma in vantaggio grazie agli scontri diretti. Trento, dopo questa trasferta, affronterà due gare casalinghe consecutive, fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Statistiche offensive e difensive: punti, rimbalzi e percentuali

Dal punto di vista numerico, il confronto tra le squadre offre alcuni spunti interessanti:

Voce Trento Reggio Emilia Punti a partita 86,7 81,3 % da 2 punti 55,4% 52,4% % da 3 punti 33,2% 33,4% Assist/gara 15,2 16,7 Rimbalzi totali 38,1 35,0 Punti concessi 83,5 86,5 Stoppate/gara 2,6 – Palle recuperate 7,1 –

La squadra trentina si conferma tra le migliori per rimbalzi difensivi (25,5 a partita) e palle recuperate (quarta in LBA). In difesa, entrambe le formazioni hanno margini di miglioramento: Trento concede 83,5 punti di media, Reggio Emilia ne subisce 86,5, faticando soprattutto sulla difesa perimetrale (39,1% da tre concesso agli avversari).

Quote principali e mercati scommesse: i dati disponibili

Le principali agenzie di scommesse indicano un equilibrio leggermente spostato verso Trento, grazie ai risultati positivi dell’ultimo periodo e a una maggiore profondità di roster. Le quote per la vittoria degli ospiti si aggirano attorno a valori inferiori rispetto a quelle dei padroni di casa, ma il fattore campo del PalaBigi e lo storico equilibrio tra le due squadre suggeriscono cautela per chi segue il mercato.

Ulteriori mercati di interesse riguardano:

Numero totale di punti segnati: entrambe le squadre superano regolarmente quota 80 punti.

Rimbalzi totali e assist, viste le cifre medie elevate delle due formazioni.

Prestazioni individuali dei giocatori chiave, come Jamar Smith e Jaylen Barford per Reggio Emilia, e le percentuali di tiro di Trento sotto canestro.

Precedenti storici e curiosità numeriche: equilibrio e tendenze

La partita di domenica sarà la ventisettesima tra Reggio Emilia e Trento in competizioni ufficiali. Il bilancio è in perfetta parità, con 13 vittorie ciascuna. Al PalaBigi, però, i bianconeri vantano 7 successi contro 5 dei padroni di casa. Nella scorsa stagione, Trento ha vinto tutti i confronti diretti, compresa la gara inaugurale a Reggio Emilia e i quarti di finale delle Final Eight di LBA, rimontando anche ampi svantaggi.

è la quarta miglior squadra a rimbalzo della LBA. Reggio Emilia distribuisce più assist (16,7 di media) rispetto agli avversari.

distribuisce più assist (16,7 di media) rispetto agli avversari. Entrambe le squadre mantengono percentuali simili al tiro da tre punti, ma il dato difensivo penalizza maggiormente i padroni di casa.

Le formazioni scenderanno in campo con assenze importanti: Trento dovrà rinunciare a Selom Mawugbe, ancora fermo per infortunio muscolare.

In conclusione, la sfida tra Reggio Emilia e Trento si preannuncia decisiva in ottica Final Eight, con numeri che raccontano di un confronto equilibrato e ricco di spunti per appassionati e osservatori. Le statistiche recenti e le tendenze suggeriscono una gara aperta, dove l’aspetto mentale e la gestione dei momenti chiave potranno fare la differenza.