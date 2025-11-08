Reggiana-Entella: statistiche, trend e quote aggiornate

Reggiana e Virtus Entella si affrontano sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia per la 12ª giornata della Serie B 2025-26. La partita mette di fronte due squadre separate da soli due punti in classifica, ma con ambizioni e momenti di forma differenti. Un appuntamento centrale sia per la corsa playoff che per la lotta salvezza, in un campionato che si conferma equilibrato e ricco di sorprese.

Analisi dell’evento: due squadre alla ricerca di risposte

La sfida tra Reggiana e Virtus Entella rappresenta un crocevia significativo per il cammino di entrambe in questa stagione di Serie B. I padroni di casa, attualmente noni con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), puntano a consolidare la posizione in zona playoff. Gli ospiti liguri, invece, sono tredicesimi a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

Entrambe le squadre arrivano da risultati altalenanti: la Reggiana ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque gare, mostrando una certa solidità soprattutto tra le mura amiche, dove è ancora imbattuta. La Virtus Entella invece, pur avendo vinto l’ultima partita contro l’Empoli, fatica in trasferta, con un solo pareggio e ben quattro sconfitte lontano da Chiavari. Il confronto al Mapei Stadium può dunque rivelarsi determinante per le ambizioni stagionali di entrambe.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento stagionale

Analizzando l’andamento recente, emergono alcuni dati interessanti:

Reggiana : 9 punti nelle ultime 5 partite; imbattuta in casa da 7 gare di campionato.

: 9 punti nelle ultime 5 partite; imbattuta in casa da 7 gare di campionato. Virtus Entella: 7 punti nelle ultime 5 partite; fatica in trasferta con 4 sconfitte consecutive fuori casa.

Nel dettaglio, la Reggiana ha vinto entrambe le precedenti sfide in Serie B contro la Virtus Entella, mentre solo contro il Cosenza ha fatto meglio all’avvio della storia dei confronti. I granata hanno segnato 18 reti e subito altrettanti gol, con una precisione al tiro del 52%. I liguri invece hanno realizzato 11 gol (accuracy 36%) e ne hanno incassati 16, mostrando una maggiore propensione a costruire occasioni da palla inattiva (75 corner, 71 traversoni/corner riusciti).

Reggiana Virtus Entella Punti 15 13 Gol fatti 18 11 Gol subiti 18 16 Clean sheet 2 2 Precisione al tiro 52% 36% Corner calciati — 75 Cartellini gialli 20 26

Il possesso palla medio è simile per entrambe (46%), mentre la pressione difensiva (PPDA) si attesta su valori vicini (13.9 per Reggiana, 12.2 per Virtus Entella).

Quote principali e mercati disponibili per Reggiana-Entella

Le principali piattaforme di scommesse sportive, come Snai, propongono quote molto equilibrate per questa sfida. Sia la vittoria della Reggiana (segno 1) che quella della Virtus Entella (segno 2) sono offerte a 2,70, mentre il pareggio (segno X) si attesta a quota 2,85. Questo equilibrio nelle quote riflette l’incertezza dell’esito e la vicinanza in classifica tra le due formazioni.

Segno 1 (Reggiana vincente): quota 2,70

quota 2,70 Segno X (pareggio): quota 2,85

quota 2,85 Segno 2 (Virtus Entella vincente): quota 2,70

Le quote rispecchiano la difficoltà di individuare una favorita, anche alla luce delle recenti prestazioni: la solidità interna degli emiliani contro la voglia di riscatto esterna dei liguri.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del match

Alcune tendenze e curiosità numeriche emergono dai dati raccolti:

Reggiana imbattuta in casa da 7 partite, a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo, traguardo che manca dal 1996.

imbattuta in casa da 7 partite, a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo, traguardo che manca dal 1996. Virtus Entella mai sconfitta cinque volte di fila in trasferta nella sua storia di Serie B : il prossimo ko sarebbe un primato negativo.

mai sconfitta cinque volte di fila in trasferta nella sua storia di : il prossimo ko sarebbe un primato negativo. Andrija Novakovich (Reggiana) ha già eguagliato il bottino di reti della stagione precedente (3 gol in 10 presenze), tutte segnate da titolare.

(Reggiana) ha già eguagliato il bottino di reti della stagione precedente (3 gol in 10 presenze), tutte segnate da titolare. Andrea Tiritiello (Virtus Entella) è in grande forma: 3 gol nelle ultime 4 partite, tutti segnati in casa, per un totale di 5 reti in stagione.

A livello disciplinare, la Virtus Entella ha ricevuto più cartellini gialli (26) rispetto alla Reggiana (20), segno di una maggiore aggressività o difficoltà difensiva. Entrambe le squadre hanno segnato e subito con regolarità, rendendo il match aperto a ogni esito.

La sfida tra Reggiana e Virtus Entella si annuncia equilibrata e ricca di spunti interessanti, sia per le statistiche che per le quote offerte dai bookmaker. I dati raccolti sottolineano la solidità casalinga degli emiliani e le difficoltà in trasferta dei liguri, ma anche l’incertezza che accompagna l’esito del confronto. Sarà una gara da seguire con attenzione, in attesa di capire chi riuscirà a indirizzare la propria stagione nella direzione desiderata.