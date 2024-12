Real Madrid, il fantastico record di Ancelotti dopo la conquista della Coppa Intercontinentale

Real Madrid, con il trionfo nella Coppa Intercontinentale, Carlo Ancelotti ha scritto un nuovo capitolo di storia dei Blancos, diventando ufficialmente l’allenatore più vincente di sempre della gloriosa squadra spagnola. Il tecnico italiano, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pachuca, ha raggiunto quota 15 titoli conquistati, superando la leggenda Miguel Muñoz.

La vittoria contro i messicani del Pachuca, firmata dai gol di Mbappé, Rodrygo e Vinicius, ha regalato al Real Madrid il secondo titolo della stagione 2024-2025 dopo la Supercoppa Europea. Ma, soprattutto, ha consolidato la posizione di Carlo Ancelotti come figura di assoluto rilievo nella storia del club.

Il giorno dopo aver ricevuto il premio di Miglior Allenatore del 2024 dalla Fifa, il tecnico emiliano ha aggiunto così un’altra gemma alla sua carriera, diventando il coach più decorato nella storia della Casa Blanca.

La storia di Ancelotti al Real Madrid è iniziata nel 2013, quando riportò il club sul tetto d’Europa con la conquista della decima Champions League, attesa da 12 anni. In quella stagione trionfale arrivò anche la Coppa del Re, seguita l’anno successivo dalla Supercoppa Europea e dal Mondiale per club. Nel 2015, il secondo posto in campionato e l’eliminazione in Champions League portarono al suo esonero.

Nel 2021, però, il grande ritorno. Da allora, Ancelotti ha arricchito il palmarès del Real Madrid con:

2 Champions League

2 Campionati spagnoli

2 Supercoppe Europee

1 Mondiale per club

2 Supercoppe di Spagna

1 Coppa del Re

1 Coppa Intercontinentale

Real Madrid, gli allenatori più vincenti

Un totale di 15 trofei, un record che lo pone davanti a Miguel Muñoz (14 titoli) e Zinédine Zidane (11 titoli). Miguel Muñoz, storico giocatore e allenatore del Real, aveva portato a Madrid due Champions League e ben nove campionati spagnoli. Con la vittoria nella Coppa Intercontinentale, Ancelotti lo supera, diventando una vera istituzione per il calcio spagnolo.

Al terzo posto della classifica dei tecnici più vincenti c’è Zinédine Zidane, che ha regalato al Real tre Champions League consecutive durante il suo primo ciclo. In top 10 figura anche José Mourinho, che tra il 2010 e il 2013 ha vinto tre trofei (una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna).

Anche un altro italiano, Fabio Capello, ha lasciato il segno, pur restando fuori dalla top 10: Capello ha vinto due campionati con il Real, nel 1997 e nel 2007, guidando la squadra per una sola stagione in entrambi i casi.

Con 15 trofei, Carlo Ancelotti si consacra come una delle figure più importanti nella storia del calcio e del Real Madrid. Il suo nome è sinonimo di successi, leadership e capacità di costruire squadre vincenti. La sua carriera, già costellata di trionfi con club come il Milan, il Chelsea e il Bayern Monaco, ha raggiunto l’apice con i Blancos. E ora Carlo si è conquistato la storia.

