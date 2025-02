Home | Ragazzo di 14 anni trovato morto in casa, una comunità sotto choc: come è potuto succedere

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato privo di vita nella sua casa. A fare la tragica scoperta, la madre, che ha subito allertato i soccorsi. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare per il giovane. La comunità è profondamente scossa dalla notizia. Cos'è successo al ragazzo?

Tragedia a Lentini, 14enne trovato morto in casa: la drammatica ipotesi

È avvolta nel mistero la morte di un 14enne che domenica 2 febbraio 2025, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, a Lentini, in provincia di Siracusa. A dare l'allarme la madre che, sconvolta dal drammatico ritrovamento, ha chiamato i soccorsi. Tuttavia, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel frattempo, la Procura dei minori di Catania ha aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda.

Il cordoglio della comunità

La scomparsa di un ragazzo così giovane ha lasciato un’intera città nel dolore. “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali, appresa con infinita tristezza la notizia della scomparsa del giovane Gabriel, si stringono attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici. Un evento così drammatico rappresenta una ferita per tutta la nostra comunità”, il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale. Cos’è successo al giovane?

