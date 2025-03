Home | Ragazzina di 12 anni precipita dal quinto piano, come è successo: era sola in casa

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero molto gravi, mentre restano ancora da accertare le cause della caduta. La ragazzina, come si apprende, era da sola in casa ed è stata trovata esamine sul marciapiede. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunte anche le forze dell’ordine per indagare su quanto accaduto e ricostruire la dinamica. (Continua…)

Ragazzina precipita dal quinto piano

Tragedia nel nostro paese, dove una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina. La giovane è stata trovata a terra, esamine, sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato la 12enne in ospedale, dove attualmente sarebbe ricoverata in gravissimi condizioni. La ragazzina avrebbe riportato numerosi traumi e fratture. Sono ore di apprensione per la sua famiglia, che spera in un miracolo.