Raffaella Carrà, la rivelazione di Magalli: “Ecco perché casa sua non si riesce a vendere”

Giancarlo Magalli ha ricordato Raffaella Carrà, morta il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni, durante la Fiera nazionale della piccola e media imprenditoria Più libri più liberi, dove l'autore televisivo ha presentato Raffaella Carrà, il volume dedicato alla cantante. Magalli ha raccontato la personalità della storica conduttrice e ha anche rivelato il motivo per cui la sua casa romana non è ancora stata venduta.

Giancarlo Magalli, com’era Raffaella Carrà

Giancarlo Magalli ha ricordato Raffaella Carrà. "Era atipica, oggi trovare un'altra che faccia tutto quello che ha fatto lei è difficile. Ci sono bravi cantanti, brave ballerine però Raffaella sorprese tutti dimostrando di saper fare le interviste. A Raffaella venivano in mente le domande che avrebbe fatto il pubblico, anche se gli autori non gliele avevano scritte: nessuno se lo aspettava, io per primo", ha rivelato Magalli ad Adnkronos. Fu proprio lui uno degli autori del programma Pronto Raffaella?, grazie al quale la Carrà si affermò come conduttrice. "All'inizio doveva condurlo Gianni Morandi, lo scrissi per lui. Quando fu affidato a Raffaella Carrà avevo i miei dubbi – ha ammesso -. Ma lei si dimostrò una grande professionista, seria, scrupolosa, che studiava tanto e si preparava per le interviste, che venivano sempre bene". L'autore poi ha anche parlato della casa romana della donna, che ancora non è stata venduta.

Com’è il mega appartamento di Raffaella Carrà a Roma

È ancora sul mercato la casa romana di Raffaella Carrà. Si tratta di un mega appartamento di 450 mq situato in zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, quartiere noto anche come la “Hollywood della Capitale”. L’ultima residenza della cantante è stata messa in vendita qualche mese dopo la sua scomparsa avvenuta il 5 luglio 2021. L’appartamento di extra lusso comprende 9 le camere da letto con altrettanti bagni per quel che riguarda la zona notte e di 5 vani con altri 3 bagni per la zona notte, palestra e sala trucco, sauna e piscina. La residenza è in vendita per 2.100.000 €. Giancarlo Magalli ha spiegato il motivo per cui non è ancora stato trovato un acquirente.

