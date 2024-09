Rabiot al Marsiglia, in pochi l’avrebbero pronosticato in estate e invece è ormai ufficiale. Il 29enne centrocampista nazionale francese, svincolatosi a fine giugno dalla Juventus, ritorna così in patria agli ordini di Roberto De Zerbi, arrivato sulla panchina dell’OM proprio in estate.

Olympique de Marseille announces that it has reached an agreement in principle with 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 for the arrival of the French international at the club.



The player will sign with OM subject to the results of the medical examination. pic.twitter.com/xIq4LKit0n — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) September 15, 2024

Ad annunciarlo è stato il club francese con un comunicato: “L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si unirà ufficialmente all’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche”. Rabiot è arrivato oggi a Marsiglia per le visite e la firma di un contratto biennale.

L’operazione è stata orchestrata dal direttore sportivo Benatia. Il giocatore era stato precedentemente associato ad Atletico Madrid, Galatasaray e Milan. Adesso sarà De Zerbi ad attenderlo. Niente Champions League per Rabiot, come aveva sottolineato sua madre Veronique in un’intervista a L’Equipe: “Vuole giocare in Champions e aspetta un top club che punti a vincere trofei”.

Per Rabiot, si tratta di un ritorno in Francia, dopo l’esperienza al PSG dal 2013 al 2019. Recentemente, sempre Veronique aveva risposto attraverso le pagine di L’Equipe all’allenatore della Juventus, Thiago Motta, precisando: “Il ritorno alla Juventus non era un’opzione considerata. Quando prendiamo decisioni, ci assumiamo le nostre responsabilità”. Il centrocampista ha indossato per l’ultima volta la maglia della nazionale francese agli ultimi Europei, ma non è stato convocato da Deschamps nell’ultima sosta, che ha definito la situazione “imbarazzante”.