Quote e statistiche Casa Pia-Sporting Lisbona: tutti i dati chiave

La Liga Portugal 2025/2026 prende il via venerdì 8 agosto alle ore 21:15 con la sfida tra Casa Pia e Sporting Lisbona all’Estadio Municipal de Rio Maior. Il match inaugura la nuova stagione del massimo campionato portoghese, ponendo di fronte i campioni in carica, reduci da una storica doppietta in patria, e una formazione che ha chiuso il precedente torneo nella parte centrale della classifica.

Sporting Lisbona: i campioni in carica all’esame Casa Pia

Il Casa Pia, guidato da Joao Pereira, si prepara ad affrontare una delle compagini più forti della Liga Portugal. Nella stagione appena conclusa i bianconeri hanno ottenuto il nono posto totalizzando 45 punti in 34 partite, confermandosi come squadra solida e capace di mettere in difficoltà avversari di rango. Dall’altra parte, lo Sporting Lisbona di Rui Borges arriva a questa sfida dopo aver conquistato sia il campionato sia la coppa nazionale nella scorsa annata, superando in volata i rivali storici del Benfica. Tuttavia, i “Leões” hanno dovuto cedere il passo proprio alle Aquile nella recente finale di Supercoppa portoghese, persa per 1-0 con rete di Vangelis Pavlidis.

Forma recente e precedenti: dominio Sporting Lisbona

Analizzando le statistiche dei confronti diretti, i numeri sono nettamente a favore dello Sporting:

Ultimi 7 precedenti: 7 vittorie su 7 per lo Sporting

Risultato più eclatante: 8-0 per lo Sporting il 29 gennaio 2024 allo Estadio José Alvalade

Il Casa Pia non è mai riuscito a strappare punti allo Sporting nelle ultime stagioni

Questi dati fotografano un divario importante tra le due squadre, sia in termini di risultati che di qualità della rosa. Inoltre, lo Sporting arriva a questa partita con l’obiettivo di confermare la propria supremazia nazionale, pur dovendo fare i conti con l’addio del bomber Viktor Gyokeres, passato recentemente all’Arsenal.

Quote principali: Sporting largamente favorito

Secondo le valutazioni dei principali bookmaker, tra cui Betpoint, il pronostico della vigilia è decisamente sbilanciato a favore dello Sporting Lisbona. Le quote principali proposte includono:

Vittoria Sporting Lisbona: 1.31

Pareggio: quota superiore rispetto al segno 2

Vittoria Casa Pia: quota molto alta

Over 2,5: opzione favorita, segno di un possibile match ricco di gol

Under: quota significativamente più alta rispetto all’Over

Entrambe le squadre a segno: quota medio-alta

NoGoal: opzione più bassa, rispecchiando le difficoltà offensive del Casa Pia contro lo Sporting

Tra le combinazioni proposte, la combo “2 + Over 2,5” è particolarmente attenzionata dagli operatori, mentre la possibilità che lo Sporting sia in vantaggio già nel primo tempo offre una quota leggermente più interessante per chi cerca alternative al risultato finale.

Tendenze e curiosità statistiche in vista del match

Alcune tendenze numeriche e curiosità emergono dall’analisi degli ultimi incontri:

Lo Sporting ha sempre vinto contro il Casa Pia negli ultimi precedenti

Il Casa Pia ha subito almeno due gol in tutte le sfide più recenti contro i “Leões”

Nell’ultima stagione, lo Sporting ha mostrato grande continuità sia in campionato che in coppa, mentre il Casa Pia ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi

Tra i possibili marcatori, figurano Cassiano e Claudio Mendes per il Casa Pia, mentre nello Sporting l’attenzione è su Conrad Harder e Francisco Trincao, entrambi proposti con quote da tenere in considerazione dagli operatori.

In sintesi, la sfida tra Casa Pia e Sporting Lisbona si presenta come un banco di prova importante per la squadra di Pereira, chiamata a interrompere la serie negativa contro i campioni in carica. Le statistiche e le quote confermano il divario tra le due formazioni, ma il calcio d’inizio della nuova stagione potrebbe riservare sorprese e offrire spunti interessanti per gli appassionati di dati e numeri.