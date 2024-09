Qualificazioni Mondiali 2026, Argentina e Brasile sconfitti

Due colpi di scena nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026: l’Argentina e il Brasile hanno subito sconfitte rispettivamente contro Colombia e Paraguay. I campioni in carica, nonostante il gol di Nico Gonzalez al 48′, hanno perso 2-1 contro la Colombia, con Mosquera (centravanti dell’Hellas Verona, ndr) che ha aperto le marcature al 25′ e James Rodriguez che ha segnato su rigore al 60′. Nel frattempo, il Paraguay ha superato il Brasile per 1-0 grazie a Gomez. L’Uruguay ha pareggiato 0-0 contro il Venezuela, mentre Bolivia ed Ecuador hanno battuto rispettivamente Cile (2-1) e Perù (1-0).

Colombia-Argentina 2-1

La Colombia ha vendicato la finale di Copa America con una vittoria 2-1 sull’Argentina, che ha subito la seconda sconfitta nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. A Barranquilla, i padroni di casa hanno segnato per primi al 25′ con Mosquera, dopo un rapido scambio da calcio d’angolo e un preciso cross di James Rodriguez. Nico Gonzalez ha pareggiato per l’Argentina al 48′ con un tiro di sinistro dopo un recupero palla. Tuttavia, il pareggio è durato solo 12 minuti prima che Otamendi commettesse un fallo su Muñoz in area, permettendo a James Rodriguez di segnare su rigore e riportare la Colombia in vantaggio. Nonostante le occasioni per Duran e Muñoz, la Colombia ha resistito e si è portata a 16 punti, a soli -2 dal primo posto dell’Argentina.

Paraguay-Brasile 1-0

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Ecuador, il Brasile sembrava in ripresa, ma è stato sconfitto 1-0 in Paraguay, mettendo in pericolo la sua posizione con solo un punto sopra l’ottavo posto. Gomez ha segnato il gol decisivo con un tiro potente e preciso con il destro dopo aver colpito il palo. Nonostante gli sforzi di Endrick e Vinicius, il Brasile è stato respinto più volte, incluso un salvataggio sulla linea di porta di Alonso su Vinicius. Nel secondo tempo, Rodrygo ha sparato alto e Fernandez ha respinto un tentativo di Vinicius, ma il 1-0 è rimasto fino alla fine. Il Brasile ha subito il quarto ko nelle ultime cinque partite, vedendo vicina l’eliminazione, nonostante il torneo sia ancora all’inizio delle qualificazioni.”