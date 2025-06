PSG-Inter, quel dettaglio nei primi minuti che ha cambiato tutto: pochi l’hanno notato

La finale di Champions League 2024-2025, svoltasi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ha visto il Paris Saint-Germain sovrastare l’Inter con un sonoro 5-0. Sin dai primi momenti, il PSG ha stabilito un ritmo incalzante, cogliendo di sorpresa i nerazzurri con un pressing asfissiante e un rapido movimento di palla. Questa tattica ha destabilizzato la strategia di costruzione dal basso dell’Inter, forzando errori fatali e la perdita del possesso in aree critiche.

PSG-Inter, quel dettaglio nei primi minuti che pochi hanno notato

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha adottato un modulo dinamico che favoriva transizioni veloci e sfruttava al massimo la rapidità degli esterni. Il pressing organizzato sui portatori di palla dell’Inter ha limitato la capacità dei nerazzurri di sviluppare il loro gioco abituale. Le verticalizzazioni tempestive verso gli attaccanti hanno colto di sorpresa la difesa avversaria, generando numerose opportunità da gol.

Un aspetto che pochi hanno notato è stato il dettaglio strategico al calcio d’inizio, che ha determinato l’andamento della partita a favore dei francesi. Il PSG ha immediatamente lanciato la palla fuori campo, a sinistra, in fallo laterale. Questo gesto, apparentemente accidentale, era invece una mossa studiata per avviare un pressing feroce che ha messo in ginocchio l’Inter.

Nel corso del primo tempo, il PSG ha segnato due reti nei primi venti minuti, mettendo subito l’Inter in una situazione difficile. La squadra italiana è apparsa disorientata e incapace di rispondere alla supremazia tattica e tecnica del PSG. Le scelte di Simone Inzaghi, in particolare la decisione di mantenere una difesa alta contro avversari veloci, si sono rivelate poco efficaci.

Nel secondo tempo, il PSG ha continuato a mostrare la sua supremazia, segnando ulteriori tre reti che hanno sigillato la vittoria. Con una difesa solida, un centrocampo dinamico e un attacco implacabile, la squadra francese ha dominato in tutte le fasi del gioco, mentre l’Inter non è riuscita a produrre occasioni significative.

Le critiche a Simone Inzaghi

Dopo la sconfitta pesante, la stampa italiana ha criticato aspramente Simone Inzaghi. Le sue scelte tattiche e i cambi durante la partita sono stati oggetto di discussione. L’allenatore è stato accusato di non essere riuscito ad adattare il proprio gioco alle mosse del PSG e di non aver motivato adeguatamente la squadra. Il suo futuro alla guida dell’Inter è ora incerto, con voci di possibili cambiamenti.

Mentre la stampa internazionale ha lodato la prestazione del PSG, definendola una delle più dominanti nella storia delle finali di Champions League, i media francesi hanno celebrato il trionfo come un momento storico per il calcio nazionale. Al contrario, in Italia, la sconfitta dell’Inter è stata vista come una debacle, con titoli che ponevano l’accento sulla delusione e sulla necessità di una profonda riflessione all’interno del club.

Leggi anche