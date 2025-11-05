PSG, Hakimi: immagini choc dopo il fallo killer di Luis Díaz, infortunio tremendo

A Parigi ieri sera si è consumato il dramma di Hakimi: una partita spettacolare si è trasformata in un incubo nel finale. L’attesissima PSG-Bayern Monaco di Champions League ha visto i tedeschi prevalere in casa francese, e fino a pochi minuti prima del triplice fischio, il protagonista in positivo della gara era stato Luis Díaz, autore di una doppietta che è valsa la vittoria per i bavaresi al Parco dei Principi.

Ma in pieno recupero, il colombiano ha rovinato tutto ciò che aveva fatto di buono e si è reso protagonista di un episodio terribile: un’entrata killer su Achraf Hakimi, davvero assurda, che ha fatto gelare il sangue al pubblico parigino. Un intervento inaccettabile e pericolosissimo che ha causato gravi danni al terzino ex Inter.

Il giocatore marocchino è rimasto a terra urlando dal dolore. I compagni hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari, ma l’immagine della gamba piegata innaturalmente ha lasciato tutti senza fiato. Dopo le prime cure, Hakimi ha dovuto abbandonare il campo in lacrime, mentre Díaz è stato espulso.

Una piccola nota a margine. La gara era diretta dall’arbitro italiano Mariani, che inspiegabilmente dopo l’entrata su Hakimi aveva solo ammonito Diaz. Per estrarre il cartellino rosso ha avuto bisogno del richiamo del Var. Un altro episodio che conferma il momento di confusione dei nostri fischietti. (continua dopo la foto)

Dopo l’uscita dal campo di Hakimi è stata scattata una foto della sua caviglia gonfia e visibilmente deformata che fa veramente impressione. L’immagine, circolata sui social lascia temere il peggio: si tratta senza dubbio di una distorsione molto grave, che porterà a un lungo stop.

Quanto dovrà stare fuori il calciatore marocchino, lo diranno gli esiti degli esami, ma trattandosi della caviglia è molto probabile che siano coinvolti i legamenti. Hakimi potrebbe restare lontano dai campi anche per mesi.

Il giocatore ha lasciato lo stadio con stampelle e un tutore alla gamba sinistra. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio, ma l’ansia in casa parigina è palpabile. Per il PSG, che già deve fare i conti con numerosi acciacchi, si tratta di un colpo durissimo in vista del prosieguo della Champions.

