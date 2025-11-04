Che brutto il Napoli europeo: anche l’Eintracht riesce a bloccare la squadra di Conte

Il Napoli non sa più segnare al Maradona. Contro l’Eintracht finisce 0-0, replicando il copione visto con il Como, con appena due tiri in porta e pochi rimpianti. Ora i punti nel girone di Champions per gli azzurri sono appena 4 su 12 a disposizione: troppo pochi per stare tranquilli, Antonio Conte sa di non potersi permettere ulteriori passi falsi.

🤔 Classifica #Champions, cosa cambia dopo il pareggio del #Napoli con l'#Eintracht: ecco la situazione https://t.co/ySHRnCHMSv — Corriere dello Sport (@CorSport) November 4, 2025

Nel primo tempo il Napoli domina con il 71% di possesso e 152 passaggi completati nei primi 15 minuti, mentre l’Eintracht resta ordinato e compatto. Le occasioni migliori arrivano soprattutto dalla corsia mancina, con Elmas e Gutierrez protagonisti, ma la manovra azzurra si inceppa sempre negli ultimi metri.

il più intraprendente fra gli uomini di Antonio Conte è di sicuro Hojlund, insieme a un robusto Anguissa: l’attaccante danese sfiora il gol in due occasioni senza trovare la rete, mentre l’unico tiro in porta del primo tempo è scoccato da Elmas, che almeno ci mette molto impegno.

Nella ripresa il Napoli appare ancora meno incisivo, mentre i tedeschi si difendono con pazienza, cercando di sfruttare qualche ripartenza (che però non si realizza mai) e, per il resto, puntando a mantenere un pareggio su un campo difficile. (continua dopo la foto)

Gli ingressi di Lang e Neres non cambiano il copione: le occasioni più importanti sono ancora di McTominay e Anguissa, in prticolqre quest’ultimo serve uno splendido assist rasoterra a sette minuti dalla fine ma lo scozzese ci arriva male e spara alto.

Al 95’ arriva l’ultima possibilità per il Napoli, che si getta tutto in avanti per cercare un gol che farebbe tutta la differenza del mondo: dopo un batti e ribatti su un traversone in area, con numerosi colpi di testa da entrambe le parti, il solito Hojlund riesce a girare al volo di esterno verso la porta avversaria, ma Zetterer è attento e blocca.

Napoli, ora non si può più sbagliare

Finisce un altro pareggio senza gol per la squadra di Conte, che conferma la sua storica idiosincrasia per le coppe europee. In tanti anni di carriera e di successi nei campionati nazionali, non a caso, l’allenatore salentino in Champions non è mai arrivato oltre ai quarti di finale, conquistati peraltro una volta sola con la Juventus.

Il risultato di stasera porta il Napoli a quota 4 punti (in 4 partite) nel girone, e ora la corsa verso gli ottavi si fa più complicata per gli azzurri. La squadra di Conte non riesce più a essere incisiva come lo era nella scorsa stagione, soprattutto davanti al proprio pubblico, e spetterà al Mister trovare le giuste soluzioni. In attesa del ritorno di Lukaku e, fra tre mesi, di quello di De Bruyne.

