Pronostico Torino-Inter: statistiche, analisi e quote Serie A

La sfida tra Torino e Inter per la 36ª giornata di Serie A si preannuncia come un match interessante, sia per la situazione di classifica delle due squadre che per il particolare momento vissuto dai nerazzurri. Reduci dalla storica qualificazione alla finale di Champions League dopo aver eliminato il Barcellona, gli uomini di Simone Inzaghi devono ora ritrovare le energie per affrontare una gara che potrebbe ancora dire qualcosa in ottica scudetto. Di fronte, un Torino che ha come obiettivo la top-10 e che cercherà di chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi.

Statistiche e quote: l’Inter imbattuta da undici sfide col Torino

Analizzando i dati degli ultimi incontri tra Torino e Inter, emerge una netta superiorità dei nerazzurri: la squadra di Inzaghi non perde contro i granata dal 2019, mantenendo una striscia positiva di undici partite (dieci vittorie e un pareggio). Nelle ultime cinque sfide, l’Inter ha sempre avuto la meglio. Il match d’andata di questa stagione si è concluso con un pirotecnico 3-2 per gli uomini di Inzaghi, mentre nel campionato precedente si ricorda il 2-0 che sancì la festa per la seconda stella. Dal punto di vista statistico, è interessante notare come le gare tra le due squadre raramente vedano più gol nel secondo tempo rispetto al primo. In particolare, per il Torino nelle ultime nove gare casalinghe, solo in quattro occasioni il numero di reti nei due tempi è stato lo stesso, mentre in cinque partite si sono segnati più gol nel primo tempo. L’Inter, nelle sue ultime sette trasferte, ha visto tre volte un numero maggiore di reti nel primo tempo, tre volte lo stesso numero e solo una volta più gol nella ripresa.

L’ Inter arriva galvanizzata dalla vittoria sul Barcellona ma potrebbe accusare stanchezza dopo i 120 minuti europei.

è undicesimo a 44 punti, a un solo punto dalla decima posizione occupata dal . Probabili formazioni: Torino con il 4-2-3-1 e Inter con il 3-5-2, qualche possibile rotazione tra i nerazzurri.

Le quote dei principali bookmaker vedono favorita l’Inter, con il segno 2 proposto a 1.58. Alternativamente, il Gol (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.97, suggerendo aspettative di una gara aperta e combattuta.

La partita tra Torino e Inter rappresenta uno snodo importante per il finale di stagione di entrambe le squadre: i nerazzurri inseguono ancora il Napoli per il sogno scudetto, mentre i granata puntano a chiudere nella parte sinistra della classifica. Le statistiche recenti suggeriscono un match equilibrato nei primi 45 minuti, ma le motivazioni e la qualità dell’Inter restano determinanti. Le quote favoriscono la vittoria degli ospiti (1.58), ma attenzione anche alla possibilità di reti da entrambe le parti (1.97).

