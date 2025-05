Pronostico Serie A: statistiche Juventus, Inter e Milan svelate

Il calcio italiano offre ogni settimana una vasta programmazione televisiva e streaming, rendendo sempre più accessibili eventi e partite di rilievo nazionale e internazionale. In questo contesto, le analisi sulle performance delle squadre diventano uno strumento utile non solo per gli appassionati, ma anche per chi vuole approfondire le tendenze del campionato. Oggi ci concentriamo sulle statistiche relative ai minuti trascorsi in vantaggio, in parità e in svantaggio dalle principali squadre di Serie A, un indicatore significativo della loro costanza e competitività storica.

Juventus e il dominio nei minuti in vantaggio: statistiche e confronto

Il recente resoconto sui minuti trascorsi in vantaggio dalle squadre di Serie A mette in luce la costanza della Juventus, che guida la classifica con ben 100.388 minuti in cui ha mantenuto il risultato a proprio favore. Questo dato, pari a quasi due mesi e mezzo di gioco effettivo, testimonia la solidità della squadra bianconera nel corso delle sue 92 partecipazioni alla massima serie. Dietro di lei si piazzano le due compagini milanesi: Inter (93 edizioni, 95.766 minuti in vantaggio) e Milan (91 edizioni, 89.796 minuti). A seguire troviamo Roma (71.573 minuti), Fiorentina (71.573) e Lazio (68.816).

Juventus : 100.388 minuti in vantaggio

La situazione cambia considerando i minuti trascorsi in parità, con Roma e Milan che si contendono il primato (rispettivamente 141.678 e 140.496 minuti), mentre la Fiorentina detiene il poco invidiabile record di minuti in svantaggio (58.162), seguita da Lazio (58.024). All’opposto, la Juventus è anche la squadra che meno ha sofferto lo svantaggio, rimanendo sotto nel punteggio per soli 40.034 minuti, davanti a Udinese (43.129) e Inter (47.350).

Squadra Minuti in vantaggio Minuti in parità Minuti in svantaggio Juventus 100.388 139.882 40.034 Inter 95.766 140.496 47.350 Milan 89.796 140.496 — Fiorentina 71.573 — 58.162

Queste statistiche offrono una prospettiva chiara su quali squadre abbiano saputo gestire meglio i momenti cruciali delle partite nel corso degli anni e possono essere utili per chi vuole seguire il calcio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per analizzare le tendenze in vista di eventuali pronostici.

In conclusione, la Juventus si conferma regina del vantaggio e tra le più solide anche nel limitare i minuti di svantaggio, mentre Fiorentina e Lazio mostrano maggiore difficoltà nel restare avanti sul punteggio. Questi dati possono rappresentare un utile strumento per chi segue la Serie A con interesse statistico o in chiave pronostico. Consulta sempre le nostre analisi per scoprire nuove curiosità e tendenze sulle principali squadre italiane!