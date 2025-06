Pronostico Serie A 2025/26: Juventus, statistiche e rincorsa

La nuova stagione di Serie A si preannuncia ricca di aspettative e di cambiamenti, con le principali squadre italiane già al lavoro per rafforzare le proprie rose in vista della stagione 2025/2026. In particolare, l’attenzione è puntata su una delle protagoniste storiche del campionato: la Juventus, che vuole tornare ai vertici dopo alcune annate complicate. Le strategie di mercato e le scelte tecniche saranno determinanti per capire se i bianconeri potranno davvero contendere lo scudetto alle altre big della Serie A.

Juventus tra statistiche e cambiamenti: nuova rosa e strategie

La Juventus si prepara a una stagione che potrebbe segnare la svolta. Dopo aver concluso il campionato in posizione interlocutoria e con la partecipazione al Mondiale per Club, la dirigenza bianconera è impegnata su più fronti. Il nuovo Direttore Generale, Comolli, sta lavorando per rinforzare tutti i reparti, con una particolare attenzione all’attacco, dove il futuro di Dusan Vlahovic sembra incerto. Tra i nomi sul taccuino, spiccano quello di Victor Osimhen e quello di Viktor Gyokeres, due bomber che potrebbero rappresentare la svolta necessaria per l’attacco juventino.

In difesa, il modulo preferito da Igor Tudor dovrebbe vedere tre centrali: Gatti , Kalulu e Kelly .

dovrebbe vedere tre centrali: , e . A centrocampo, possibili innesti di valore come Ederson (Atalanta) e Sandro Tonali (Newcastle), per affiancare elementi già presenti come Locatelli e Khephren Thuram .

(Atalanta) e (Newcastle), per affiancare elementi già presenti come e . Sugli esterni, spazio a Nico Gonzalez e Cambiaso .

e . In attacco, il sogno è affiancare – o sostituire – Kolo Muani con un bomber di primo livello.

Il nuovo modulo, probabilmente un 3-4-2-1, sarà testato già durante il Mondiale per Club. La rosa, così composta, potrebbe rendere la Juventus ancora più competitiva, soprattutto se il mercato porterà i rinforzi attesi. Tuttavia, la concorrenza non manca: il Napoli di Antonio Conte ha già mosso i primi passi con acquisti di peso come Kevin De Bruyne e il giovane Luca Marianucci. Anche il Milan di Massimiliano Allegri si candida tra le possibili outsider, mentre l’Inter di Christian Chivu dovrà ricostruire dopo una stagione difficile.

La corsa allo scudetto 2025/2026 si annuncia dunque apertissima. Secondo le previsioni dei bookmaker, le quote potrebbero vedere la Juventus nuovamente tra le favorite, specialmente se il mercato confermerà le attese. Le prospettive sono interessanti e i tifosi bianconeri possono tornare a sognare un ruolo da protagonisti.

