Pronostico Real Madrid-Maiorca: statistiche e migliori quote

La sfida tra Real Madrid e Maiorca, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, rappresenta un crocevia interessante sia per le statistiche stagionali che per le motivazioni delle due formazioni. Mentre in casa Madrid si respira aria di transizione, con le attenzioni rivolte soprattutto a Carlo Ancelotti e al suo prossimo incarico come commissario tecnico del Brasile, il Maiorca mantiene vive le speranze di accedere alle competizioni europee. Il match si preannuncia ricco di spunti sia sportivi che per gli appassionati di pronostici.

Statistiche chiave: Real Madrid favorito, ma attenzione alle reti

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo una stagione intensa e con poche motivazioni rimaste in campionato, avendo ormai consolidato la propria posizione. Tuttavia, la squadra guidata da Ancelotti mira a raggiungere traguardi personali importanti: il tecnico italiano potrebbe toccare le 353 presenze sulla panchina delle “merengues” e avvicinarsi alle 250 vittorie complessive. Nonostante il recente risultato negativo nel Clasico, la formazione di Perez resta decisamente favorita, come dimostrano le quote basse offerte dai principali operatori.

Real Madrid vittoria quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica

vittoria quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica Quota 1.35 su Snai per il successo dei padroni di casa

Maiorca ancora in corsa per l’Europa, motivazioni alte

Probabile presenza di almeno una rete per squadra secondo le statistiche difensive

Si prevede una partita vivace dal punto di vista realizzativo, con almeno tre gol complessivi. Il Maiorca, schierato con un 4-2-3-1, cercherà di sfruttare le assenze nella difesa madrilena, ma dovrà vedersela con il talento offensivo rappresentato da giocatori come Mbappé, Bellingham e Rodrygo. Secondo le previsioni, un risultato come 3-1 a favore del Real Madrid appare plausibile, rispecchiando sia lo stato di forma che le quote dei bookmaker.

Formazioni probabili:

Real Madrid (4-4-2) Maiorca (4-2-3-1) Courtois; Vazquez, Asencio, Ramon, Garcia; Guler, Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Asano, Darder, Rodriguez; Muriqi

Il match sarà trasmesso su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga in Italia. Oltre alle normali opzioni di abbonamento, sono disponibili bonus per i nuovi iscritti sui principali siti di scommesse.

In sintesi, Real Madrid parte nettamente favorito contro un Maiorca ancora motivato, ma le statistiche suggeriscono una partita aperta soprattutto dal punto di vista delle reti segnate. Le quote premiano la squadra di Ancelotti, con valori tra 1.35 e 1.37 a seconda del bookmaker, mentre il pronostico più accreditato prevede almeno tre gol totali.

Scopri tutte le analisi esclusive: consulta la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato sulle migliori previsioni e statistiche dei principali eventi sportivi!