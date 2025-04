Home | Pronostico Pisa-Cremonese: statistiche e analisi per la Serie B

La sfida tra Pisa e Cremonese in programma all’Arena Garibaldi nel lunedì di Pasquetta rappresenta uno degli snodi cruciali della stagione di Serie B. Entrambe le formazioni sono in piena corsa per obiettivi ambiziosi: i toscani sognano il ritorno nella massima serie dopo oltre trent’anni, mentre i lombardi puntano a consolidare il loro piazzamento sul podio. Il match si preannuncia ricco di tensione e colpi di scena, con due allenatori esperti pronti a sfruttare ogni dettaglio tattico.

Statistiche recenti: Cremonese più brillante, Pisa in cerca di riscatto

Analizzando i dati delle ultime sei giornate, emerge un quadro in cui la Cremonese si presenta in uno stato di forma superiore rispetto al Pisa:

Cremonese : 12 punti conquistati, imbattuta dal 22 febbraio, con 28 punti ottenuti in trasferta e una difesa solida.

: 12 punti conquistati, imbattuta dal 22 febbraio, con 28 punti ottenuti in trasferta e una difesa solida. Pisa: 9 punti nelle ultime sei gare, tre vittorie e tre sconfitte, con una recente battuta d’arresto interna contro il Modena.

Squadra Gol fatti Gol subiti Cremonese 15 8 Pisa 12 7

Le statistiche offensive vedono i grigiorossi leggermente avanti, mentre la difesa toscana si è rivelata più compatta.

Le scelte tattiche dei due tecnici sono ben definite: Pippo Inzaghi opta per il 3-4-2-1, puntando sulla fantasia di Tramoni e Moreo in appoggio a Lind. Dall’altra parte, Giovanni Stroppa risponde con il 3-5-2, affidandosi a De Luca e Johnsen in attacco, con la possibile variabile degli inserimenti di Vandeputte. L’assenza di Vazquez potrebbe pesare sugli equilibri offensivi dei lombardi.

Tra i protagonisti più attesi spiccano Alexander Lind (7 reti stagionali) e Manuel De Luca (6 gol), pronti a sfidarsi in una gara che potrebbe essere decisa da un episodio.

Nonostante i pronostici sembrino favorire i padroni di casa, la Cremonese ha già dimostrato di poter ribaltare le aspettative, soprattutto lontano dallo Zini.

La posta in palio è altissima: il Pisa sogna la promozione diretta, mentre la Cremonese lotta per il terzo posto e per un finale di stagione da protagonista.

Il big match dell’Arena Garibaldi promette spettacolo e pathos, con due squadre determinate a scrivere una pagina importante della loro storia recente. Le quote dei bookmaker vedono leggermente avanti i padroni di casa, ma il risultato finale è tutt’altro che scontato, vista la solidità e la forma recente degli ospiti. Segui tutti i nostri approfondimenti per rimanere sempre aggiornato su analisi, pronostici e statistiche delle partite più avvincenti del campionato di Serie B!