Pronostico Olimpia Milano-Cremona e statistiche Basket LBA

La 27° giornata della stagione 2024-25 di Basket LBA si preannuncia ricca di emozioni e di sfide cruciali per la classifica. Tutte le partite si disputeranno sabato 19 aprile, fatta eccezione per l’anticipo tra Olimpia Milano e Cremona, in programma venerdì. L’attenzione è puntata sia sulla lotta per i playoff, con diverse squadre ancora in corsa, sia sulle zone calde della graduatoria dove si cerca di evitare la retrocessione. In questo contesto, le quote e le statistiche assumono un ruolo fondamentale per chi vuole analizzare le sfide in chiave pronostico.

Olimpia Milano favorita: statistiche, quote e pronostici

Il match tra Olimpia Milano e Cremona apre la giornata e vede la squadra meneghina largamente favorita secondo i principali operatori di scommesse. Ecco alcuni dati significativi:

Milano è quotata @1.11 per la vittoria su Eurobet.

La sorpresa Cremona si trova a quota @7 su Sisal.

Lo spread è fissato a -13.5 punti per Milano .

. La linea Over/Under è mediamente a 166.5 punti, con quota @1.85 su Goldbet.

Le statistiche stagionali confermano il predominio di Milano, che si trova al quinto posto con 34 punti (17 vittorie e 9 sconfitte), mentre Cremona è più in basso in classifica con 16 punti (8 vittorie e 17 sconfitte). Il confronto tra queste due squadre negli ultimi anni ha visto spesso prevalere il team milanese. La partita assume quindi un valore particolare per chi segue i pronostici, con una netta indicazione delle quote verso la squadra di casa.

Ma non solo Milano-Cremona. Il programma della giornata include anche sfide interessanti come Varese-Sassari, con i lombardi reduci da due successi nelle ultime tre partite, mentre Sassari è in grande forma con cinque vittorie consecutive. Storicamente, Varese ha vinto gli ultimi tre confronti diretti.

Altri match degni di nota sono Treviso-Tortona, con entrambe le squadre a caccia di riscatto dopo tre sconfitte consecutive, e Pistoia-Virtus Bologna, un classico testa-coda che vede le “Vu Nere” nettamente favorite con uno spread di -12.5 punti.

Il quadro dei playoff è già definito per alcune squadre come Trapani Shark, già sicura della qualificazione, mentre altre come Venezia devono ancora lottare per consolidare la propria posizione.

La giornata di Basket LBA si presenta come un vero e proprio crocevia per molte squadre. Le quote vedono Olimpia Milano favorita a 1.11, con Cremona outsider a 7.00. Gli spread e le linee Over/Under offrono spunti interessanti per chi ama analizzare i dati prima di formulare un pronostico. Resta aggiornato con le nostre analisi dettagliate e scopri tutte le novità sulle prossime giornate di campionato!