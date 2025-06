Pronostico Olanda-Malta: statistiche, analisi e quote principali

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 entrano nel vivo e la partita tra Olanda e Malta, in programma a Groningen il 10 giugno, accende l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il match, valido per il girone G, si prospetta come una tappa importante per gli Orange, che mirano a consolidare la propria posizione da favoriti, mentre la nazionale maltese cercherà di sorprendere e di segnare il suo primo gol contro gli olandesi.

Statistiche e precedenti: Olanda imbattuta, Malta in cerca di riscatto

L’Olanda, guidata da Ronald Koeman, ha iniziato al meglio il percorso di qualificazione, con una convincente vittoria in trasferta contro la Finlandia. Gli Orange vogliono approfittare della sfida contro Malta per allungare il passo verso la qualificazione e magari sperimentare nuove soluzioni tattiche, dato il livello sulla carta inferiore dell’avversario.

L’ Olanda non ha mai perso contro Malta e non ha mai subito gol dalla selezione isolana.

Malta arriva dal pareggio casalingo contro la Lituania, risultato che ha dato fiducia ma evidenzia le difficoltà offensive della squadra di Emilio De Leo.

Le quote dei bookmaker mostrano un plebiscito a favore dell'Olanda: la vittoria degli Orange è data a 1,01, il pareggio a 20,00 e il successo di Malta addirittura a 30,00.

Le probabili formazioni vedono l’Olanda intenzionata a ruotare diversi elementi, specialmente dopo l’impegno di Nations League e il fitto calendario. Possibile spazio in porta per Scherpen e probabile utilizzo dal primo minuto di Van de Ven. In attacco, Malen, Xavi Simons e Lang dovrebbero supportare Weghorst.

Malta dovrebbe confermare buona parte dell’undici visto contro la Lituania, con qualche possibile variazione in attacco dove Nwoko insidia la titolarità di Paul Mbong. La squadra isolana punterà a una prestazione dignitosa, cercando almeno di rompere il tabù del gol contro gli avversari olandesi.

La sfida tra Olanda e Malta si annuncia dunque sbilanciata secondo i pronostici, ma rappresenta comunque una vetrina importante per entrambe le selezioni. Gli Orange hanno l’occasione di testare nuove soluzioni e consolidare la propria posizione, mentre Malta giocherà senza particolari pressioni, con l’obiettivo di sorprendere e magari scrivere una pagina storica. Le quote parlano chiaro: l’Olanda è largamente favorita, ma il calcio sa regalare sorprese.

